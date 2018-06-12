Суд Испании приговорил зятя короля почти к 6 годам лишения свободы

Верховный суд пиренейского королевства приговорил зятя короля Испании, мужа его младшей сестры - Иньяки Урдангарина к 5 годам и 10 месяцам лишения свободы. Грозящий ему тюремный срок оказался даже меньше, чем постановил суд предыдущей инстанции. Суд Пальмы-де-Майорки приговорил Урдангарина к 6 годам и 3 месяцам лишения свободы, обвинение же хотело увеличить этот срок до 10 лет и обжаловало приговор, напоминает El Mundo.

Таким образом, практически завершился длящийся уже 8 лет процесс. Суду Пальмы-де-Майорки осталось лишь определить дату, когда Урдангарин должен оказаться за решеткой. Впрочем, тот может подать апелляцию в Конституционный суд, однако, согласно принятой в Испании практике, эта инстанция рассматривает лишь те случаи, когда обвиняемому грозит менее пяти лет тюрьмы.

Урдангарина обвиняют в хищении около 6 миллионов евро. Супруг инфанты Кристины входил в состав руководства института Noos, некоммерческой организации, занимавшейся проведением различных спортивных мероприятий. Урдангарин и его партнер Диего Торрес убеждали администрации различных городов, а также автономных сообществ Балеарские острова, Валенсия и Мадрид подписывать договоры с этим институтом. Организация сильно завышала стоимость контрактов на проведение мероприятий, полученные средства направлялись в коммерческие фирмы, включая Aizoon, владельцами которой были инфанта Кристина и ее супруг.

Изначально прокуратура Балеарских островов требовала назначить Урдангарину наказание в виде 19,5 лет тюремного заключения.