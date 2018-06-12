Звезды показались
Между тем большинство сборных успели уже не только разместиться, но и провести открытые тренировки. Больше всех в этом смысле повезло Московской области, в пределах которой расквартировались сразу девять команд. Среди них Аргентина и Португалия с двумя лучшими игроками современности - Лионелем Месси и Криштиану Роналду.
Аргентинцы для проживания выбрали базу в Бронницах. И произвели фурор в городе еще задолго до своего приезда. На фасаде одного из домов появился гигантский портрет Месси. От улицы Советской из центра была проложена пешеходная зона, ведущая непосредственно к тренировочной базе. О самом спортивном комплексе и говорить нечего: теперь это суперсовременный учебно-тренировочный центр с несколькими первоклассными полями. Специально к приезду аргентинцев фасад главного корпуса украсило огромное панно с изображениями футболистов южноамериканской сборной.
Но подлинные масштабы "мессимании" стали понятны, когда "альбиселеста", как еще называют сборную Аргентины, провела открытую тренировку. На стадионе имени Сыроежкина было не протолкнуться. Во-первых, в Бронницы съехались несколько десятков журналистов, и пресс-службе сборной пришлось пускать репортеров по пропускам, которых хватило далеко не всем. Во-вторых, поглазеть на самого Месси собралось немало местных жителей. Особенно детворы, которая, наверное, и представить себе не могла, что когда-нибудь вживую увидит пятикратного обладателя "Золотого мяча". "Месси! Месси!" - свою фамилию главный аргентинец слышал на протяжении всего занятия. И кажется, был тронут вниманием детей. После тренировки Лео подошел к трибунам, с которых гроздями свисали страждущие фанаты, и несколько минут расписывался на всем, что ему совали в руки.
Похожую картину можно было наблюдать на базе в Кратово, где тренировался с партнерами Криштиану Роналду. Болельщикам было выделено 500 билетов, но в итоге на трибуны пустили всех желающих. По окончании тренировки к фанатам подошла вся команда, но Роналду дал автографы только самым маленьким, кто всю тренировку по-детски непосредственно поддерживал футболиста.
Во вторник в Сочи на свое занятие фанатов пустили и бразильцы. Неймар и остальные тренировались практически в домашней атмосфере - спасибо уже прибывшим шумным бразильским болельщикам, распевавшим песни и стучавшим в барабаны. По окончании занятия все звезды исправно раздавали автографы. Но получить заветный росчерк смогли, конечно, не все, ведь на стадион "Юг-Спорт" пришли порядка пяти тысяч зрителей.
При абсолютном аншлаге на полуторатысячном стадионе академии "Краснодар" провели тренировку испанцы. Впрочем, как выяснилось, для того чтобы собирать полные трибуны, необязательно иметь в составе Месси, Роналду или других звезд мирового уровня. К примеру, на тренировку не примечательной по именам сборной Австралии в Казани пришли больше трех тысяч зрителей. Местный "Рубин" такой внушительной аудиторией не мог похвастаться даже на некоторых официальных матчах. Сами австралийцы от такого внимания к своим персонам тоже были в шоке.
Самое главное, что нечто подобное происходит во всех городах, где остановились сборные - участницы ЧМ-2018. Чемпионат мира действительно совсем близко.
Участников матча открытия ЧМ-2018 рассудит аргентинец Питана
Объявлена судейская бригада на матч открытия чемпионата мира по футболу-2018, в котором сборная России примет команду Саудовской Аравии. Соперников рассудит аргентинец Нестор Питана
Дзюба призвал журналистов поддержать сборную
Нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба раскритиковал журналистов, которые создают негативный фон вокруг нашей национальной команды. Он призвал представителей прессы проявить уважение и поддержать игроков
Аида Гарифуллина, Робби Уильямс и Роналдо выступят на открытии ЧМ-2018
14 июня в Москве матчем между сборными России и Саудовской Аравии стартует ЧМ-2018. На церемонии открытия турнира выступят российская оперная певица Аида Гарифуллина, британский поп-исполнитель Робби Уильямс и бразильский футболист Роналдо