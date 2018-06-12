Между тем большинство сборных успели уже не только разместиться, но и провести открытые тренировки. Больше всех в этом смысле повезло Московской области, в пределах которой расквартировались сразу девять команд. Среди них Аргентина и Португалия с двумя лучшими игроками современности - Лионелем Месси и Криштиану Роналду.

После тренировки Месси несколько минут раздавал автографы болельщикам. Фото: РИА Новости

Аргентинцы для проживания выбрали базу в Бронницах. И произвели фурор в городе еще задолго до своего приезда. На фасаде одного из домов появился гигантский портрет Месси. От улицы Советской из центра была проложена пешеходная зона, ведущая непосредственно к тренировочной базе. О самом спортивном комплексе и говорить нечего: теперь это суперсовременный учебно-тренировочный центр с несколькими первоклассными полями. Специально к приезду аргентинцев фасад главного корпуса украсило огромное панно с изображениями футболистов южноамериканской сборной.

Но подлинные масштабы "мессимании" стали понятны, когда "альбиселеста", как еще называют сборную Аргентины, провела открытую тренировку. На стадионе имени Сыроежкина было не протолкнуться. Во-первых, в Бронницы съехались несколько десятков журналистов, и пресс-службе сборной пришлось пускать репортеров по пропускам, которых хватило далеко не всем. Во-вторых, поглазеть на самого Месси собралось немало местных жителей. Особенно детворы, которая, наверное, и представить себе не могла, что когда-нибудь вживую увидит пятикратного обладателя "Золотого мяча". "Месси! Месси!" - свою фамилию главный аргентинец слышал на протяжении всего занятия. И кажется, был тронут вниманием детей. После тренировки Лео подошел к трибунам, с которых гроздями свисали страждущие фанаты, и несколько минут расписывался на всем, что ему совали в руки.

На тренировки участников ЧМ-2018 пришли тысячи болельщиков

Похожую картину можно было наблюдать на базе в Кратово, где тренировался с партнерами Криштиану Роналду. Болельщикам было выделено 500 билетов, но в итоге на трибуны пустили всех желающих. По окончании тренировки к фанатам подошла вся команда, но Роналду дал автографы только самым маленьким, кто всю тренировку по-детски непосредственно поддерживал футболиста.

Во вторник в Сочи на свое занятие фанатов пустили и бразильцы. Неймар и остальные тренировались практически в домашней атмосфере - спасибо уже прибывшим шумным бразильским болельщикам, распевавшим песни и стучавшим в барабаны. По окончании занятия все звезды исправно раздавали автографы. Но получить заветный росчерк смогли, конечно, не все, ведь на стадион "Юг-Спорт" пришли порядка пяти тысяч зрителей.

При абсолютном аншлаге на полуторатысячном стадионе академии "Краснодар" провели тренировку испанцы. Впрочем, как выяснилось, для того чтобы собирать полные трибуны, необязательно иметь в составе Месси, Роналду или других звезд мирового уровня. К примеру, на тренировку не примечательной по именам сборной Австралии в Казани пришли больше трех тысяч зрителей. Местный "Рубин" такой внушительной аудиторией не мог похвастаться даже на некоторых официальных матчах. Сами австралийцы от такого внимания к своим персонам тоже были в шоке.

Самое главное, что нечто подобное происходит во всех городах, где остановились сборные - участницы ЧМ-2018. Чемпионат мира действительно совсем близко.