Трамп выразил надежду на успех саммита с Ким Чен Ыном

До ухода на переговоры тет-а-тет за закрытыми дверями лидеры обменялись высказываниями перед журналистами. За пару минут этого открытого общения Трамп дважды выразил надежду на успех переговоров. "Я верю в успех саммита…Уверен, что мы сможет установить хорошие отношения", - подчеркнул лидер США. Ким же вспомнил о тех, трудностях, которые были на пути организации личной встречи. "Мы все преодолели и в итоге оказались здесь…Хотя немного поздно, но все же мы встретились… Мы смогли преодолеть препятствия и приехали сюда", - сказал Ким Чен Ын перед камерами.

Отметим также, что в ходе первой встречи и обмена рукопожатиями Трамп не стал пытаться затеивать соревнование, кто кому сильнее сожмет руку, как это было с у него с некоторыми западными лидерами. Трамп и Ким мягко пожали руки, а президент США дважды потом похлопал Кима по локтю.

Ожидается, то в ходе саммита стороны обсудят широкий круг вопросов, включая ядерное разоружение Северной Кореи, гарантии безопасности США Пхеньяну, вопрос об отмене санкций против КНДР, экономическая помощь Северной Корее, а также возможная нормализация американо-корейский отношений вплоть до установления дипотношений, обмене посольствами и заключения мирного договора. Ожидается, что саммит продлится один день, но возможно, что в Ким и Трамп решат сделать практику личных встреч регулярной. Оба лидера прибыли в Сингапур 10 июня.