Трамп заявил об огромном успехе на переговорах с Ким Чен Ыном

В Сингапуре завершилась рабочая часть переговоров американо-северокорейского саммита. Президент США Дональд Трамп заявил, что очень доволен результатом и достигнут огромный успех.

Переговоры с глазу на глаз, консультации в расширенном составе с членами официальной делегации, совместный обед - эти основные части саммита США и КНДР в Сингапуре уже завершились. Как подсчитали журналисты, в общей сложности корейская и американская сторона общались 2 часа 20 минут, не считая обеда. При этом около 40 минут Трамп и Ким разговаривали с глазу на глаз, только в присутствии переводчиков.

После обеда Дональд Трамп и Ким Чен Ын вышли вдвоем прогуляться вокруг здания гостиницы Capella, где прошли переговоры. Подойдя к журналистам, Трамп заявил, что "достигнут большой прогресс", "переговоры прошли лучше, чем ожидалось" и были "фантастическими". Далее оба лидера ушли гулять, оставшись даже без переводчиков.

В ближайшее время ожидается, что лидеры США и КНДР подпишут совместный документ, где будут закреплены итоги саммита. Позже американский президент должен дать пресс-конференцию для СМИ.

Напомним, что 12 июня в Сингапуре в гостинице Capella началась первая в истории встреча лидеров США и КНДР - президента Дональда Трампа и председателя Госсовета Ким Чен Ына. Ожидается, то в ходе саммита стороны обсудят широкий круг вопросов, включая ядерное разоружение Северной Кореи, гарантии безопасности США Пхеньяну, вопрос об отмене санкций против КНДР, экономическая помощь Северной Корее, а также возможная нормализация американо-корейских отношений вплоть до установления дипотношений, обмене посольствами и заключения мирного договора.

Ожидается, что саммит продлится один день, но возможно, что в Ким и Трамп решат сделать практику личных встреч регулярной. Оба лидера прибыли в Сингапур 10 июня.