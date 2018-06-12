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12.06.2018 08:07
Рубрика: В мире

Трамп заявил об огромном успехе на переговорах с Ким Чен Ыном

Текст: Олег Кирьянов (Сингапур)
В Сингапуре завершилась рабочая часть переговоров американо-северокорейского саммита. Президент США Дональд Трамп заявил, что очень доволен результатом и достигнут огромный успех.

Переговоры с глазу на глаз, консультации в расширенном составе с членами официальной делегации, совместный обед - эти основные части саммита США и КНДР в Сингапуре уже завершились. Как подсчитали журналисты, в общей сложности корейская и американская сторона общались 2 часа 20 минут, не считая обеда. При этом около 40 минут Трамп и Ким разговаривали с глазу на глаз, только в присутствии переводчиков.

Фото: Олег Кирьянов/ РГ
На саммите КНДР-США журналистов угощают мороженым с алкоголем и кимчхи

После обеда Дональд Трамп и Ким Чен Ын вышли вдвоем прогуляться вокруг здания гостиницы Capella, где прошли переговоры. Подойдя к журналистам, Трамп заявил, что "достигнут большой прогресс", "переговоры прошли лучше, чем ожидалось" и были "фантастическими". Далее оба лидера ушли гулять, оставшись даже без переводчиков.

В ближайшее время ожидается, что лидеры США и КНДР подпишут совместный документ, где будут закреплены итоги саммита. Позже американский президент должен дать пресс-конференцию для СМИ.

Фото: KCNA / via REUTERS ATTENTION EDITORS
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Напомним, что 12 июня в Сингапуре в гостинице Capella началась первая в истории встреча лидеров США и КНДР - президента Дональда Трампа и председателя Госсовета Ким Чен Ына. Ожидается, то в ходе саммита стороны обсудят широкий круг вопросов, включая ядерное разоружение Северной Кореи, гарантии безопасности США Пхеньяну, вопрос об отмене санкций против КНДР, экономическая помощь Северной Корее, а также возможная нормализация американо-корейских отношений вплоть до установления дипотношений, обмене посольствами и заключения мирного договора.

Ожидается, что саммит продлится один день, но возможно, что в Ким и Трамп решат сделать практику личных встреч регулярной. Оба лидера прибыли в Сингапур 10 июня.

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