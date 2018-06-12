Участников матча открытия ЧМ-2018 рассудит аргентинец Питана
Как сообщается на официальном сайте ФИФА, ему будут помогать соотечественники Хуан Пабло Беллати и Эрнан Майдана. Резервный рефери - бразилец Сандро Риччи. Кроме того, объявлена бригада видеоассистентов - судей, которые будут работать с системой видеопомощи арбитра (VAR).
Это итальянец Массимилиано Иррати, аргентинец Мауро Вильяно, чилиец Карлос Астроза и еще один представитель Италии Даниэле Орсато. Напомним, чемпионат мира-2018 станет первым в истории, на котором будет использоваться VAR.
Нестор Питана станет всего вторым аргентинским арбитром, работавшим на двух мировых первенствах. Ранее подобным опытом мог похвастаться Норберто Коэрецца, судивший матчи ЧМ-1970 и ЧМ-1978. Питана дебютировал в аргентинском чемпионате в 2007 году, а первую официальную международную встречу отсудил в 2010 году. На ЧМ-2014 он отработал на четырех матчах. Также судил поединки футбольного турнира Олимпиады-2016 и Кубка конфедераций-2017.
Матч между сборными России и Саудовской Аравии состоится в четверг 14 июня и начнется в 18:00 по московскому времени. На групповом этапе турнира наша команда сыграет также со сборными Египта и Уругвая.
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