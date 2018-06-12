Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Digital Русское оружие Автопарк Кинократия 25 лет РГ
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Новости Календарь/Результаты Участники Стадионы
12.06.2018 17:50
Рубрика: Спорт

Участников матча открытия ЧМ-2018 рассудит аргентинец Питана

Объявлена судейская бригада на матч открытия чемпионата мира по футболу-2018, в котором сборная России примет команду Саудовской Аравии. Соперников рассудит аргентинец Нестор Питана.
Текст: Данила Жиляев
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Как сообщается на официальном сайте ФИФА, ему будут помогать соотечественники Хуан Пабло Беллати и Эрнан Майдана. Резервный рефери - бразилец Сандро Риччи. Кроме того, объявлена бригада видеоассистентов - судей, которые будут работать с системой видеопомощи арбитра (VAR).

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Дзюба призвал журналистов поддержать сборную

Это итальянец Массимилиано Иррати, аргентинец Мауро Вильяно, чилиец Карлос Астроза и еще один представитель Италии Даниэле Орсато. Напомним, чемпионат мира-2018 станет первым в истории, на котором будет использоваться VAR.

Нестор Питана станет всего вторым аргентинским арбитром, работавшим на двух мировых первенствах. Ранее подобным опытом мог похвастаться Норберто Коэрецца, судивший матчи ЧМ-1970 и ЧМ-1978. Питана дебютировал в аргентинском чемпионате в 2007 году, а первую официальную международную встречу отсудил в 2010 году. На ЧМ-2014 он отработал на четырех матчах. Также судил поединки футбольного турнира Олимпиады-2016 и Кубка конфедераций-2017.

Матч между сборными России и Саудовской Аравии состоится в четверг 14 июня и начнется в 18:00 по московскому времени. На групповом этапе турнира наша команда сыграет также со сборными Египта и Уругвая.

Новости чемпионата
Сборная Англии по футболу прилетела в Петербург 18:24
В Петербурге приземлился самолет сборной Южной Кореи по футболу 17:51
В Сочи на тренировку бразильцев пришли около 5 тысяч человек 16:36
Сборная Швеции прилетела в Геленджик 16:20
В Нижнем Новгороде открыли новую станцию метро "Стрелка" 16:03
Топ-сборные провели открытые тренировки для болельщиков 19:20

Топ-сборные провели открытые тренировки для болельщиков

Топ-сборные перед стартом чемпионата мира провели открытые тренировки для болельщиков. Так, приезд Лионеля Месси и Криштиану Роналду в Подмосковье произвел настоящий фурор среди фанатов

Дзюба призвал журналистов поддержать сборную 14:47

Дзюба призвал журналистов поддержать сборную

Нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба раскритиковал журналистов, которые создают негативный фон вокруг нашей национальной команды. Он призвал представителей прессы проявить уважение и поддержать игроков

Аида Гарифуллина, Робби Уильямс и Роналдо выступят на открытии ЧМ-2018 11.06.2018

Аида Гарифуллина, Робби Уильямс и Роналдо выступят на открытии ЧМ-2018

14 июня в Москве матчем между сборными России и Саудовской Аравии стартует ЧМ-2018. На церемонии открытия турнира выступят российская оперная певица Аида Гарифуллина, британский поп-исполнитель Робби Уильямс и бразильский футболист Роналдо

Роналду и Месси прилетели в Россию 09.06.2018

Роналду и Месси прилетели в Россию

В Россию продолжают прибывать участники чемпионата мира по футболу. Португальцев с Криштиану Роналду встретили в аэропорту с караваем. А аргентинцы привезли продукты с собой - сразу 3 тонны