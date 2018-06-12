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12.06.2018 11:44
Рубрика: В мире

Ударная группа ВМС США вернулась к берегам Сирии

Текст: Юрий Когалов

Ударная группа американских ВМС во главе с авианосцем "Гарри Трумэн" вернулась к берегам Сирии. Как отмечается на сайте военно-морских сил США, группа вошла в восточный район Средиземного моря для того, чтобы вновь принять участие в операции против боевиков группировки ДАИШ (запрещена в РФ).

По словам командующего группой контр-адмирала Юждина Блэка, возвращение кораблей - это сигнал партнерам США, что они "привержены миру и безопасности в регионе и везде, где существует угроза международного терроризма".

Фото: Петр Красильников/ РИА Новости
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Базирующиеся на авианосце самолеты будут наносить точечные удары по позициям боевиков, проинформировал контр-адмирал.

Напомним, авианосец в сопровождении нескольких эсминцев находится в Средиземном море с конца апреля. С начала мая в рамках операции "Непоколебимая решимость" группировка наносила удары по целям в Сирии. С 23 по 28 мая "Гарри Трумэн" находился военно-морской базе на Крите, где пополнял свои запасы.

"Гарри Трумэн" - восьмой корабль типа "Нимиц". Авианосец был спущен на воду в сентябре 1996 года, он приписан к военно-морской базе в Норфолке. На его борту расположены 90 самолетов и вертолетов.

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