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В Алматы состоится медиа-форум "Информационный образ Большой Евразии"

С 13 по 15 июня 2018 г. в Алматы состоится Центральноазиатский медиа-форум "Информационный образ Большой Евразии: роль медиа в формировании будущего Евразийского пространства".

Форум проводится по инициативе Политологического центр "Север-Юг", Центра аналитических исследований "Евразийский мониторинг" (Республика Казахстан) и Информационно-аналитического Центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве при поддержке Фонда президентских грантов (РФ) и Общероссийской общественной организации "Российский Союз Молодежи".

Цель мероприятия - развитие профессиональных связей между представителями масс-медиа государств Центральной Азии и России для углубления гуманитарной интеграции, формирования общего информационного пространства Большой Евразии, укрепления межкультурного диалога.

К участию в форуме приглашены молодые журналисты и руководители авторитетных медиа Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и России, специализирующиеся на проблематике региона Большой Евразии.

Программой медиа-форума предусмотрено проведение лекций, дискуссионных панелей, тренингов и мастер-классов, в ходе которых будут рассмотрены актуальные общественно-политические и социально экономические процессы в государствах Центральной Азии; информационная повестка Большой Евразии; современные медиа-тренды и особенности формирования медиа-образа Центральной Азии в информационном пространстве, в том числе - в социальных сетях; особенности брендирования межгосударственных интеграционных проектов и другие вопросы.

В качестве спикеров, тренеров и модераторов дискуссионных панелей на форуме примут участие известные журналисты, политологи и социологи, медиа-эксперты России и государств Центральной Азии.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в освещении мероприятия.

Контакты для аккредитации: Ромащенко Валерия, ведущий специалист Политологического центра "Север-Юг", +7 915 239 92 40, var_rus@mail.ru.

Алибаева Фарида, Центр Аналитических Исследований "Евразийский Мониторинг", +7 702 243 7667, eurasian.monitoring@bk.ru.

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