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12.06.2018 20:58
Рубрика: Происшествия

В Москве британскому болельщику вернули пропавшие вещи и документы

Текст: Тимофей Борисов

Забавный случай произошел 12 июня в Москве. Болельщику из Великобритании вернули забытые им в одном из московских ресторанов вещи и документы. Удивительно в этой истории не то, что ему возвратили все - и куртку, и документы, и паспорт болельщика - а то, что это вообще сделали.

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Искать свои пропавшие вещи английский фанат пошел не к официантам, а в отдел полиции. Придя в ОМВД по району Зюзино, британец заявил, что в отношении него совершен грабеж. Учитывая возможный политический бэкграунд, полицейские напряглись. Не Скрипаль, конечно, но все равно неприятно. Однако раскрыли "преступление" быстро.

Расспросив потерпевшего, выяснили, где тот был, и, что называется, пошли по следу. По данным полиции, британец находился на встрече со своими знакомыми (тоже иностранцами) в ресторане на Верхней Красносельской улице. Один из них предложил поехать на Симферопольское шоссе в другой ресторан, где болельщик и забыл куртку.

В пресс-службе столичного МВД сообщили, что все оказалось на месте и ничего не пропало. Никаких противоправных действий в отношении иностранного гражданина совершено не было, добавляется в сообщении. Все, что, как говорилось в известном фильме, нажито непосильным трудом, было возвращено владельцу.

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