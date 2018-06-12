В США задержали исчезнувшего 35 лет назад дезертира

В Калифорнии задержали исчезнувшего в 1983 году обладателя доступа к сверхсекретным материалам. Капитан Уильям Ховард Хьюз-младший пропал после возвращения из служебной командировки в Европу.

Как сообщает РИА Новости, военнослужащий перед исчезновением снял со своего счета 28,5 тысячи долларов. Хьюза объявили дезертиром.

Хьюз заявил, что в 1983 мысль о службе в ВВС вызывала у него депрессию, так что он их оставил и под вымышленной личностью О'Бирна жил в Калифорнии.

Исчезновение военнослужащего сопровождалось теориями о том, что он мог быть похищен советскими агентами или же что он был завербован разведкой СССР.