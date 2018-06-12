В Турции прошла церемония открытия газопровода TANAP

В Турции прошла торжественная церемония ввода в строй газопровода TANAP.

В ней приняли участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Украины Петр Порошенко и президент Сербии Александр Вучич, передает агентство Anadolu.

"Сегодня исторический день. Проект TANAP - это результат многостороннего сотрудничества. Это будет самый большой газопровод в Европу. В июне 2019 года мы планируем осуществить по этому газопроводу первую поставку газа в Грецию. Проект даст работу 10 тысячам человек", - отметил Эрдоган.

"Благодаря неустанным усилиям Эрдогана, Турция превратилась в державу мирового уровня. Анкара сегодня определяет мировую повестку дня", - отметил со своей стороны Алиев. "Единство Турции и Азербайджана - важный фактор для стран и народов двух стран, региона и Евразии в целом. Проект TANAP является результатом усилий Турции и Азербайджана, это победа двух стран, - подчеркнул азербайджанский лидер. - Сегодня мы все вместе создает энергетическую историю 21 века. Это история сотрудничества. Энергетические проекты принесут стабильность в регион. Все страны и компании, принимающие участие в реализации этого проекта, получат выгоду".

TANAP является составной частью "Южного газового коридора", который идет от Баку до Италии через территории Грузии, Турции, Греции, Албании. Общая протяженность TANAP составляет 1850 километров. Пропускная способность трубопровода составляет 16 млрд куб. м, из которых 6 млрд куб. м будут оставаться Турции, а 10 млрд куб. м транспортироваться на юг Европы по Трансадриатическому трубопроводу. Поставки газа в Европу намечены на 2020 год.