Видео: Орангутанг напал на разрушающий лес бульдозер

В Индонезии орангутанг атаковал бульдозер, разрушающий лес. Животное пыталось остановить машину.

Орангутанг пытался сначала сразиться с ковшом бульдозера, а затем направился к кабине. Животное было остановлено активистами International Animal Rescue - в зверя выпустили дротик со снотворным.

Видео со схваткой обезьяны и техники было снято еще в 2013 году, но попало в Сеть только сейчас, передает РИА Новости. Подобные инциденты в Индонезии стали происходить все чаще из-за бесконтрольной вырубки лесов.