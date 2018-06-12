Владимир Путин вручил госпремии в Кремле

В День России в Кремле президент Владимир Путин вручил государственные премии за выдающиеся достижения в области науки и технологий, литературы и искусства, а также в области гуманитарной деятельности.

"Этот праздник символизирует свободную, устремленную в будущее Россию, знаменует величие ее многовековой истории, победы и свершения многих поколений наших предков", - сказал глава государства. Сейчас силу и славу Отечества утверждают наши современники, подчеркнул он. И сегодняшняя церемония - это торжество в честь выдающихся граждан нашей страны, высокого признания их заслуг перед Родиной.

"Ваша жизнь, увлеченность своим делом - пример особой, вдохновляющей силы, - обратился к лауреатам Владимир Путин. - И безусловно, вы обладаете той внутренней свободой, которая открывает простор для реализации талантов, для дерзновенного творчества, научного поиска".

Госпремии в области науки и технологий 2017 года был удостоен коллектив НИИ "Кристаллография и фотоника" Академии наук: Михаил Алфимов, Сергей Громов и Александр Чибисов. Цикл их исследований посвящен супрамолекулярной химии. Лауреаты разработали "конструктор", позволяющий осуществлять сборку фотоактивных супрамолекулярных устройств и машин с заданной архитектурой и с разными функциями.

"Успехи отечественных научных коллективов во многом определяют векторы современной науки", - подчеркнул президент. Наши ученые первыми в мире нашли решения, позволяющие на молекулярном уровне конструировать и создавать материалы, которые меняют свои свойства под воздействием света. "Это фундаментальное открытие, безусловно, найдет широкое применение в практике", - убежден он. "В последние годы наши ученые совершили настоящий прорыв в так называемых науках о жизни. Они помогают предотвращать и лечить болезни, продлевать жизнь, улучшать ее качество", - оценил глава государства.

"Вокруг нас много устройств и машин, но природные устройства намного опережают рукотворные", - сказал Алфимов. "Мы пытаемся создать из больших органических молекул наноразмерные устройства, которые напоминают биологические машины и устройства - они имеют ту же функцию в наномасштабе. Они могут перемещать и узнавать молекулы, - пояснил он. - И можно ожидать, что будут созданы новые многофункциональные умные материалы". "Мы верим, что нас всех ожидает хорошее будущее", - заключил ученый.

Академик РАН, главный эндокринолог Минздрава Иван Дедов был награжден за цикл работ по фундаментальной эндокринологии и внедрение инновационной модели персонализированной медицины в здравоохранение. "Разработанные ученым методы персонализированной диагностики и лечения позволили на десятки лет увеличить продолжительность активной жизни пациентов. Благодаря таким результатам Россия вошла в число стран-лидеров по борьбе с сахарным диабетом", - заявил президент.

"Мы расцениваем награду как признание эффективности многолетнего труда большого коллектива", - заметил Дедов. "Ежегодно мы оказываем помощь порядка 50 тысяч пациентов", сказал он. Академик пожелал всем здоровья и благополучия и обещал передать премиальные в фонд помощи детям.

Доктор биологических наук Евгений Рогаев получил госпремию за обнаружение генов и молекулярно-генетических механизмов, ответственных за наследственные болезни человека. Наиболее его значимое открытие c соавторами - обнаружение двух генов болезни Альцгеймера. Еще одно важное открытие - установление генетической причины редкой наследственной формы гемофилии. "Такие блестящие научные достижения приближают человечество к избавлению от ранее неизлечимых тяжелых недугов", - подчеркнул президент.

Сейчас стали возможны технологии, о которых и не мечтали, и можно исследовать на новом уровне молекулярный механизм сложных заболеваний, сказал Рогаев. И генетику теперь можно применять в самых различных областях, даже при исследовании истории, добавил он.

Премия в области литературы и искусства 2017 года была присуждена гендиректору калининградского Музея Мирового океана Светлане Сивковой, художественному руководителю Санкт-Петербургской академической филармонии Юрию Темирканову и художественному руководителю Санкт-Петербургского академического театра балета Борису Эйфману.

Сивкова посвятила жизнь сохранению и популяризации морского исторического наследия и создала единственный в России комплексный морской музей. "Мы формируем морское сознание нации", - сказала она. "Россия - великая морская держава", - подчеркнула Сивкова и призвала продолжить "золотой век" и не потерять позиции в мировом океане.



Знаменитый дирижер Темирканов 30 лет возглавляет симфонический оркестр Санкт-Петербургской академической филармонии. Путин отметил уникальный "темиркановский стиль", талант и природный дар приобщения людей к музыкальным шедеврам, к высшим идеалам и ценностям.

Эйфмана называют "человеком-легендой", сказал президент. Он создал свое самостоятельное направление в хореографии. "Борис Эйфман - это всегда смелость, всегда свобода, отказ от заданных рамок и канонов. Его постановки перевернули представления о балете, открыли богатейшие возможности этого вида искусства, увлекли зрителей абсолютно новым стилем танца - сложным, ярким, эмоциональным", - подчеркнул глава государства. Хореографический язык Эйфмана, его актерская школа стали классикой и вошли в учебники.

За четыре десятилетия мы создали уникальный востребованный людьми уникальный балетный репертуар России, сказал Эйфман. "И мы гордимся тем, что активно участвуем в этой архиважной миссии - культурной дипломатии", - добавил он.

Лауреатом госпремии за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности 2017 года стала президент Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирина Антонова. "Ее имя уже вошло в историю мирового искусства как последовательного сторонника и вдохновителя диалога культур, как просветителя с энциклопедическими знаниями и безупречным художественным вкусом", - подчеркнул глава государства. Пушкинский музей приобрел мировую славу. "В российской культуре есть и уже всегда будет эпоха Антоновой", - заключил он.

Зал приветствовал Антонову стоя овациями. Эта премия обращена прежде всего к человеку, его развитию и расширению возможностей, сказала она и поблагодарила за то, что деятельность музеев в России была отмечена на таком высоком уровне.

"Путь к успеху каждого из вас - это, конечно же, напряженный повседневный труд с полной отдачей, без поблажек, с предельной ответственностью. Убежден, это большое счастье - жить так, как вы, посвящать себя, свои знания, силы, талант своему призванию, достигать высот в профессии, в деле, которое по душе и которому беззаветно вы преданы, восхищать, удивлять, вдохновлять других грандиозными результатами своего труда, приносить огромную пользу родной стране и ее гражданам", - заметил Путин.

"Один из награжденных сегодня лауреатов - по-моему, Иван Иванович Дедов, - рассказывая нам о своих исследованиях, сказал, что современные методы позволяют заглянуть в будущее, позволяют прогнозировать", - сказал президент. И в День России каждый думает о ее будущем. А оно создается сегодня талантливыми и трудолюбивыми людьми, которых по стране миллионы. И когда есть такие "архитекторы", как в этом зале, "это будущее надежно обеспечено", заключил глава государства и улыбнулся: "Все будет хорошо!".

По окончании церемонии лауреаты и гости перешли на Ивановскую площадь Кремля - на торжественный прием по случаю Дня России.