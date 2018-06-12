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12.06.2018 22:24
Рубрика: Власть

Киев получил сигнал

В Берлине прошла встреча глав МИД "нормандской четверки"
Текст: Екатерина Забродина
Российская газета - Столичный выпуск №7589 (126)
В воскресенье на живописной берлинской вилле "Борзиг", которая служит домом приемов немецкого дипведомства, собрались главы МИД Германии, России, Франции и Украины, чтобы в очередной раз обсудить урегулирование ситуации на Донбассе. Как и предыдущая министерская встреча в формате "нормандской четверки", нынешние переговоры не принесли прорыва. Но участникам удалось хотя бы приблизиться к согласованию некоторых практических вопросов.
Фото: Сергей Куксин/ РГ
Лавров: На встрече "нормандской четверки" всех проблем решить не удалось

Беседа Хайко Мааса, Сергея Лаврова, Жан-Ив Ле Дриана и Павла Климкина продолжалась более четырех часов. "Мы привлекли внимание к тому, что в октябре 2016 года лидеры "нормандского формата" договорились, что в трех конкретных населенных пунктах - Петровском, Золотом и Станице Луганской - будет осуществлено разведение сил и средств сторон, и эта договоренность до сих пор не выполнена", - отметил глава МИД РФ по итогам встречи. Лавров напомнил об условии Киева начать разведение в Луганской только при соблюдении режима тишины в течение как минимум семи дней. "Миссия ОБСЕ более 20 раз фиксировала семидневные и более продолжительные периоды полного прекращения огня, несмотря на это, украинская сторона отказывается выполнять договоренности", - констатировал министр.

Украинская сторона отказывается выполнять договоренности о разведении сил и средств на Донбассе

По его словам, Париж и Берлин поддерживают так называемую "формулу Штайнмайера", предполагающую вступление в силу закона об особом статусе Донбасса, чему должны предшествовать выборы на юго-востоке Украины. "До сих пор наши украинские коллеги не позволяют этой договоренности лечь на бумагу и обрести какую-то юридическую значимость", - сообщил Лавров, выразив надежду, что сигналы Киеву "возымеют свое действие". Стороны также обсудили продолжение обмена пленными, как признал глава немецкой дипломатии, "политическая воля для этого присутствует". Наконец, "нормандская четверка" поручила политдиректорам как можно скорее разработать параметры будущей миротворческой миссии ООН на Донбассе, о которой у сторон пока разные представления.

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