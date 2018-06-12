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12.06.2018 20:49
Рубрика: Власть

Болейте трезво

Верховный суд разрешил включать в черные списки пьяных болельщиков
Верховный суд России детально объяснил, какие наказания и за что грозят болельщикам на трибунах. Лицо в маске, брошенный файер, брань с контролерами-распорядителями могут привести болельщика в черные списки. Тогда вход на стадион ему может быть закрыт на долгое время.
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск №7589 (126)
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Курильщиков на стадионах не стали приравнивать к футбольным хулиганам

Такая же участь грозит пьяным болельщикам. Не важно, выпил человек дома и как-то попал на стадион или как-то умудрился напиться уже на стадионе, но если он из-за алкоголя потеряет человеческий вид, будет наказан по более строгой статье. Верховный суд России провел обзор судебной практики по наказанию болельщиков. На опубликованные правовые позиции должны ориентироваться и суды, и полиция, и сами болельщики. Накануне чемпионата мира по футболу это особенно актуально. Однако нормы распространяются на все соревнования.

Напомним, в КоАП есть статья, наказывающая зрителей за нарушения на трибунах. В списке МВД, по данным на 4 июня, значилось 456 человек, кому суды закрыли вход. Как объяснил Верховный суд России, запрет не назначается автоматически, это дополнительная мера. Суды могут ограничиться штрафом, обязательными работами или административным арестом.

Сейчас в черных списках значатся 456 человек, кому суды запретили вход на стадионы за разные нарушения

В качестве смягчающего обстоятельства может быть засчитано раскаяние нарушителя, семейное положение, в том числе наличие несовершеннолетних детей, и т.п. А вот отказ от медосвидетельствования на алкоголь при наличии оснований полагать, что человек пьян, будет считаться отягчающим обстоятельством. Также Верховный суд отметил, что если проступок зрителя является малозначительным и не привел к серьезным последствиям, то наказывать не стоит. В справке приводится пример, когда зритель после забитого его командой гола подбросил в воздух некий предмет. Полиция усмотрела в этом правонарушение. Однако суд отметил, что другие болельщики находились от упавшего предмета на значительном удалении и каких-либо негативных последствий для других зрителей и имущества стадиона не наступило. Поэтому суд освободил фаната от ответственности.

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