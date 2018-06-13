Чудотворец, пророк, целитель болезней, причем, даже заочно - по письму или присланной телеграмме, жертвователь, через руки которого проходило от 150 тысяч до 1 000 000 рублей в год, праведный Иоанн Кронштадтский ярчайшая фигура среди русских святых. Причем, произнося "русский святой" применительно к священнику из Андреевского храма в Кронштадте, надо помнить, что его помощь людям - как молитвой, так деньгами, выходила за рамки национального.

Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Фото: иконописная мастерская Свято-Троицкого храма г. Курска

Отец Иоанн помогал и православным, и мусульманам, и иудеям. "У Бога нет ни эллинов, ни иудеев. У меня нет своих денег. Мне жертвуют, и я жертвую. И даже часто не знаю, кто и откуда прислал мне ту или иную сумму. Поэтому и я жертвую туда, где есть нужда, где эти деньги принесут пользу", - говорил батюшка. Касалось это и случаев исцеления болезней - спасал святой "и русского, и поляка, и немца, и татарина с евреем". Стоит ли удивляться, что имя священника из Кронштадта еще при жизни гремело на всю Российскую Империю, вызывая, с одной стороны, почитание, вплоть до болезненного поклонения, с другой - ярую ненависть, зависть, издевательства, язвительные насмешки. Нам повезло, годы жизни святого - с 1829-го по 1908-ой - пришлись на времена, когда человечество научилось хранить личные дневники, поэтому мы можем, нет, не судить, разобраться, что же это за феномен - святой праведный Иоанн Кронштадтский. И насколько актуальны для нас, сегодняшних, его пророчества.

Родился Иоанн Сергиев в бедной семье сельского дьячка. В роду святого было много священников, и он сам с детства явно тяготел к Богу. Когда мальчику исполнилось десять, родители, с трудом собрав необходимую сумму, определили его в Архангельское приходское училище. На первых порах учеба давалась юному Иоанну с трудом, но, по воспоминаниям самого святого, однажды после горячей молитвы, будто пелена спала с его глаз: книжные науки стали ему легки и понятны. Затем была семинария и Санкт-Петербургская Духовная Академия, куда блестящий семинарист Иоанн Сергиев поступил на казенный счет. Далее юношеские мечты о монашестве, о том, как он станет проповедовать христианство в Китае. Однако, увидев, что жители столицы "знают Христа не больше, чем дикари какой-нибудь Патагонии", кандидат богословия Иоанн Ильич Сергиев, взяв в жены дочь настоятеля Андреевского собора Кронштадта, начал свое служение в этом храме. Момент, трудно понимаемый современным читателем: вступив брак, Иоанн Ильич уговорил супругу остаться девственниками - святой желал всего себя посвятить служению Богу и людям.

Кронштадт в то время представлял собой место административной высылки из столицы асоциальных личностей: бродяг, непомнящих родства, проституток, нищих. Как и семьи чернорабочих порта, весь этот люд ютился в лачугах. Пьянство, драки, разбой, попрошайничество, проституция, беспросветная нищета и болезни - вот что составляло жизнь обитателей портового городка. Здесь и начинает свою проповедь святой. Проповедь не только в прямом смысле - как речь, сказанную после богослужения. Проповедь христианства как дела любви и заботы о самых отверженных. Отец Иоанн не только раздает весь свой заработок нуждающимся, он готов отдать и единственные сапоги, и одежду, он утешает отчаявшихся, сидит с больными, занимается детьми, позже священник построит знаменитый Дом Трудолюбия. Построит на собранные народом деньги. Тут будут мастерские, столовая, школа, приюты, библиотека. Конечно, святого сначала не понимали, безграничность его служения не принимали - и те, кому он помогал, и духовенство, не готовое к такой самоотверженности. Однажды отца Иоанна вызвали в Петербург, к Победоносцеву, обер-прокурору Священного Синода. "Вы, батюшка, высокую ноту взяли, - замечает Победоносцев, - Многие до вас эту ноту брали, но потом пришлось сфальшивить". "Не извольте беспокоиться, - слышит в ответ, - я не сфальшивлю, я донесу взятое до конца".

Легко мечтать о служении Богу и людям так, как требует того Евангелие, как ждет от нас Христос, но пронести этот подвиг служения через всю жизнь дано не всякому. Одного желания тут недостаточно, нужно каждодневное обращение к Божьей помощи, нужна помощь Божьей благодати. Отец Иоанн с раннего утра молится, затем служит Божественную литургию, после посещает нуждающихся, потом снова молитва, чтение Библии, короткий сон. И так пятьдесят три года, не обращая внимания ни на хулу и ненависть непонимающих, ни на растущую, превосходящую все мыслимые пределы, славу. Молитва, постоянная обращенность к Богу - вот источник его чудотворения, причина его даров. В том числе дара пророчества

Многие считают, пророки - это своего рода религиозные футурологи, а пророчество равнозначно предсказанию будущего, это если говорить мягко. А если жестко, пророки те же гадатели, прорицатели, шаманы, просто легитимные в глазах Церкви. Обе точки зрения ошибочны. Дело тут вообще не в будущем. Да, пророков называют устами Господа, глашатаями Бога. Да, то, что Божьи пророки говорят, сбывается. Но предвещание будущего - не цель. Главное - чистым взором и праведным сердцем узреть язвы дня сегодняшнего, поднести обществу зеркало правды - чтобы оно не отшатнулось, ужаснувшись, а покаялось.

Можно раскрыть наугад любую страницу проповедей святого праведного Иоанна Кронштадтского, пишет протоиерей Александр Шергунов, и мы услышим плач об Отечестве. "Россия мятется, страдает, мучается от кровавой внутренней борьбы, от безбожия, крайнего упадка нравов. Злые времена! Люди обратились в зверей, даже в злых духов. Жизнь обыденная воссмердела всякими грехами. Вероотступничество, неведение Бога, богохульство, особенно в ученом сословии, сделались как бы повальными, общими. Разврат вошел в ежедневный обычай, печать и литература пропитаны соблазном. Тем именно и страдает ныне русское общество, что оно помешано на всяких свободах, превратно понятых, творит всякие несуразности, нелепости и гоняется за новомодным образом правления, к которому оно совершенно неспособно".

"Браки поруганы, - говорит святой в другой проповеди, - семейная жизнь разлагается, твердой политики не стало, всякий политиканствует, все желают автономии. Не стало у интеллигенции любви к Родине, и они готовы продать ее инородцам, как Иуда предал Христа злым книжникам и фарисеям. Настал, в полную противоположность Евангелию, культ страстей плотских, полное, неудержимое распутство с пьянством, расхищение, воровство казенных и частных банков, и почтовых учреждений и посылок, и враги России готовят разложение государства".

"Какого только еще не сделали зла русские люди и в России живущие? Какими еще не растлили себя грехами? Все, все сделали и сделают, что подвигает на нас праведный гнев Божий: и явное безверие, и богохульство, отвержение всяких истинных начал веры, разврат, пьянство, всякие увеселения вместо того, чтобы облечься в траур общественного покаяния печали о грехах, прогневляющих Бога, неповиновение начальству. … В бесовском царстве есть порядок и подчинение одних злых духов другим, низших - высшим, менее сильных - более сильным, а в христианском государстве исчезли всякое подчинение, всякая власть: дети не признают власти родителей, подчиненные - власти начальства, воспитанники - власти воспитателей… богослужение пренебрегается, проповедь бессильна, нравственность христианская более и более падает, анархия растет…"

По точному замечанию протоиерея Владимира Вигилянского, тревожное предчувствие кровавого будущего России мучило святого, отец Иоанн видел в пороках и язвах своего времени истоки будущих бедствий русского народа, причины краха государственности. В его рассуждениях и пророчествах доставалось властям и думцам, либералам и интеллигенции, журналистам и духовенству. Но обличительные речи Иоанна Кронштадтского сочетались с с самоотверженным служением Богу и людям, с беспощадной требовательностью к себе. Какие из пророчеств праведного Иоанна Кронштадтского свершились? Какие еще впереди? Сегодня дневники и проповеди отца Иоанна легко найти, и в слова святого стоит вчитаться.