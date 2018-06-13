25-летний юбилей отмечает фестиваль классической музыки в Вербье

13 июня в медиацентре "Российской газеты" состоялась совместная пресс-конференция художественного руководителя Мариинского театра Валерия Гергиева и основателя и исполнительного директора фестиваля классической музыки Verbier Festival (Швейцария) Мартина Энгстрёма.

В этом году фестиваль, который пройдет с 19 июля по 5 августа, отмечает своё 25-летие. В юбилейный год Валерий Гергиев станет музыкальным руководителем оркестра фестиваля.

За 18 дней состоится 59 концертов, в которых примут участие 88 крупнейших музыкантов современности из разных стран мира и более чем 270 молодых дарований.

Среди участников Verbier Festival в этом году:

Марта Аргерих, Сергей Бабаян, Кристоф Барати, Юрий Башмет, Лиза Батиашвили, Рено Капюсон, Аманда Форсайт, Вильде Франг, Мартин Фрост, Валерий Гергиев, Илья Грингольц, Андрей Ионица, Янин Янсен, Леонидас Кавакос, Евгений Кисин, Станислав Кочановский, Андрей Коробейников, Елизавета Леонская, Даниэль Лозакович, Миша Майский, Денис Мацуев, Михаил Плетнев, Томас Квастхофф, Жюльен Квентин, Вадим Репин, Андраш Шифф, Екатерина Семенчук, Татьяна Сержан, Зарина Шиманская, Дмитрий Ситковецкий, Григорий Соколов, Габор Такач-Надь, Блайт Те Энгстрём, Даниил Трифонов, Кирилл Трусов, Максим Венгеров, Юйдзя Ванг, Хор Мариинского театра.

Мартин Энгстрём на пресс-конференции отметил, что пресс-конференция в Москве в этом году была для него важна по четырем причинам: "Первая и основная причина состоит в том, что фестиваль Вербье всегда находился под большим влиянием российских музыкантов. Уже в первый его год, в далеком 1994 году, на нашей сцене выступали Венгеров, Кисин, Темирканов, Башмет. С тех пор Кисин выступал на наших подмостках 22 раза, Щедрин - 15 раз, Башмет - 17 раз. Я очень горжусь таким списком величайших артистов. Второй причиной важности этой пресс-конференции для меня стала возможность презентовать этот фестиваль российской аудитории, привлечь больше молодых дарований, которые смогут поехать и учиться у лучших. Фестиваль Вербье имеет свою собственную великолепную образовательную программу, открытую как для солистов, так и для участников фестивального оркестра. Мы устраиваем прослушивание как в Санкт-Петербурге, так и в Москве, и за год принимаем сотни молодых дарований из России. Третьей причиной является, конечно, назначение маэстро Гергиева на новый для него пост музыкального руководителя оркестра Вербье в этом году. Оркестр Вербье - это коллектив из сотен молодых дарований со всего мира. Это молодые люди в возрасте 18-29 лет. За свой семидневный визит г-н Гергиев проведет у нас 10-12 репетиций, симфонический концерт и оперную постановку. И это уникальная возможность для молодых дарований учиться у маэстро. Он обладает уникальным даром коммуникации с молодежью. Четвертая, очень важная, причина - это то, что в этом году нашему фестивалю исполняется 25 лет. Каждое лето в Вербье посещают программу более 300 молодых дарований. Для молодых музыкантов Вербье стало синонимом таких понятий, как высокое мастерство и возможность карьерного роста в музыке".

Валерий Гергиев рассказал о том, почему сотрудничество с фестивалем Вербье важно для него: "Что меня особенно привлекает в сотрудничестве с фестивалем Вербье, это постоянное обновление. Постоянное обновление значит, что участие молодых музыкантов в программе фестиваля гарантировано. Добрые три четверти усилий принадлежат молодым музыкантам. Вся прелесть в том, что рядом с ними проходит очень много нашего времени. Если молодежь за два часа до своего вечернего концерта забегает в церковь и слышит Григория Соколова, играющего сонату Бетховена, я в этом ничего сомнительного не вижу, да и сам забегаю послушать. В фестивале участвуют юный, блестящий Даниил Трифонов и еще более юный Данэль Лозакович, они играют уже давно. Мне кажется, это главное, что сегодня позволяет фестивалю Вербье постоянно немножко опережать аналогичные фестивали. Поэтому почти нет музыкантов, которые скажут "нет", если им позвонят с приглашением из Вербье".

Валерий Гергиев также поддержал слова Мартина Энгстрёма о том, что такой мощной музыкальной традиции, как на территории постсоветского пространства, на сегодняшний день нет нигде в мире. В. Гергиев: "Есть хорошие композиторы. И все-таки русские ворвались в ХХ век и сделали невероятно много для прогресса музыки во всем мире. Нам тоже пора сделать свой фестиваль, который будет другим. Речь идет о том, чтобы мы больше внимания уделяли молодежным и юношеским оркестрам".

Для скачивания доступна пресс-папка Verbier Festival 2018 с полной программой 25-го юбилейного фестиваля.

25-й юбилейный Verbier Festival пройдет с 19 июля по 5 августа 2018 в Вербье (Швейцария) при поддержке фонда NEVA, Nespresso и банка Julius Baer.