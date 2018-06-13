Орден Восходящего солнца, которым император Японии наградил генерального директора Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева, академика Александра Григорьевича Румянцева, ученому вручил Чрезвычайный и Полномочный Посол Кодзуки Тоёхиса.

Путь к столь высокой награде насчитывает более 30 лет. Тогда один из ликвидаторов последствий чернобыльской трагедии Александр Румянцев начал сотрудничество с Японией. О некоторых вехах этой непростой и плодотворной работы говорил посол, поздравляя российского ученого. Во время аварии на АЭС "Фукусима" Александр Григорьевич прилетал в Японию, чтобы рассказать об опыте ликвидации аварии на ЧАЭС. Идет постоянный обмен опытом организации помощи детям с онкологическими болезнями. В 2012 году по предложению академика Румянцева в Японии создана мультицентровая группа по изучению детского рака. Аналогичная группа под руководством ученого успешно работает в России.

В феврале 2016 года академик Румянцев встретился с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Он рассказал об истории сотрудничества России и Японии, о перспективах совместной работы в области детской онкологии и лучевой терапии. Этот визит во многом содействовал тому, что по примеру Японии в России в Центре имени Димы Рогачева появится новейший центр ядерной медицины, который позволит внедрять самые передовые методы лучевого лечения детей. Ведь Япония - один из мировых лидеров в этой сфере. Вот и в зале дружбы между Россией и Японией, который есть в Центре Дмитрия Рогачева, проводятся научно-практические встречи, обсуждаются совместные протоколы лечения.

- Эта награда, - сказал господин Кодзуки Тоёхиса, - знак глубокого уважения и почтения академику Румянцеву, а также признание заслуг коллектива, которым он руководит. Деятельность Александра Григорьевича - один из "мостиков", который связывает Россию и Японию.

Огромен мир. У всех свои проблемы, свои предпочтения. А будущее у всех - дети. Их здоровье, их судьба. И тут исчезают границы. Тут мы просто обязаны быть вместе.