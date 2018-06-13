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13.06.2018 15:22
Рубрика: Спорт

Александр Самедов: Хотим, чтобы болельщики гордились своей командой

В обязательной предматчевой пресс-конференции накануне стартового поединка чемпионата мира по футболу между сборными Саудовской Аравии и России от лица футболистов нашей национальной команды ответ держал ее вице-капитан и один из самых опытных игроков, полузащитник Александр Самедов.
Текст: Илья Зубко
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Александр, как игроки планируют провести вечер перед матчем?

Александр Самедов: Соберемся, поужинаем. Кто-то захочет пообщаться, кто-то - поиграть в бильярд или в приставку. Все как обычно.

Видели последние матчи Саудовской Аравии? Что скажете о сопернике?

Фото: Антон Денисов/ РИА Новости
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Александр Самедов: Да, конечно мы видели этот матч, и не только его. Техничная команда, которая очень любит играть с мячом. И наша задача - лишить их этого мяча. Что мы и постараемся сделать.

Александр, вы - один из немногих в сборной, у кого есть опыт участия в чемпионате мира. Насколько эта вещь важна и что вы извлекли из предыдущего турнира?

Александр Самедов: Это очень волнительный момент. Несмотря на то, что на прошлом турнире мне было 29 лет, я помню, что очень сильно переживал. И психологически, наверное, это сыграло со мной не очень хорошую шутку. На таком большом турнире вообще очень многое зависит от психологии. Спустя четыре года могу точно сказать, что стал гораздо спокойнее. И психологически готов гораздо лучше.

Многие обсуждают вчерашнее эмоциональное выступление Артема Дзюбы. Можно сказать, что он говорил от лица всей команды? Согласны с ним в том, что фон вокруг сборной создался не слишком правильный?

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
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Александр Самедов: Я думаю, что Артем действительно нашел правильные слова, сказал все по делу, и говорил он от лица команды. Нам бы всем очень хотелось, чтобы вокруг нашей команды было больше позитива. В любом случае мы, как футболисты, наверное тоже должны создать этот позитив, чтобы от нас он шел. У нас сейчас есть такая возможность, и мы постараемся это продемонстрировать на чемпионате мира.

Что бы вы хотели сказать сейчас болельщикам?

Александр Самедов: В первую очередь мы хотим, чтобы народ гордился своей командой. И очень хотим этого добиться.

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