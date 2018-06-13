Александр Самедов: Хотим, чтобы болельщики гордились своей командой
Александр, как игроки планируют провести вечер перед матчем?
Александр Самедов: Соберемся, поужинаем. Кто-то захочет пообщаться, кто-то - поиграть в бильярд или в приставку. Все как обычно.
Видели последние матчи Саудовской Аравии? Что скажете о сопернике?
Александр Самедов: Да, конечно мы видели этот матч, и не только его. Техничная команда, которая очень любит играть с мячом. И наша задача - лишить их этого мяча. Что мы и постараемся сделать.
Александр, вы - один из немногих в сборной, у кого есть опыт участия в чемпионате мира. Насколько эта вещь важна и что вы извлекли из предыдущего турнира?
Александр Самедов: Это очень волнительный момент. Несмотря на то, что на прошлом турнире мне было 29 лет, я помню, что очень сильно переживал. И психологически, наверное, это сыграло со мной не очень хорошую шутку. На таком большом турнире вообще очень многое зависит от психологии. Спустя четыре года могу точно сказать, что стал гораздо спокойнее. И психологически готов гораздо лучше.
Многие обсуждают вчерашнее эмоциональное выступление Артема Дзюбы. Можно сказать, что он говорил от лица всей команды? Согласны с ним в том, что фон вокруг сборной создался не слишком правильный?
Александр Самедов: Я думаю, что Артем действительно нашел правильные слова, сказал все по делу, и говорил он от лица команды. Нам бы всем очень хотелось, чтобы вокруг нашей команды было больше позитива. В любом случае мы, как футболисты, наверное тоже должны создать этот позитив, чтобы от нас он шел. У нас сейчас есть такая возможность, и мы постараемся это продемонстрировать на чемпионате мира.
Что бы вы хотели сказать сейчас болельщикам?
Александр Самедов: В первую очередь мы хотим, чтобы народ гордился своей командой. И очень хотим этого добиться.
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