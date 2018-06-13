Американцам рассказали, как не забывать ребенка в машине

Американский Совет национальной безопасности (National Safety Council) обнародовал данные, согласно которым ежегодно в среднем 37 детей умирают в закрытых машинах, оставленных на солнце. Таким образом за период с 1998 по 2017 годы 742 ребенка скончались, будучи запертыми родителями в автомобилях на парковках. Об этом сообщает CNN.

В большинстве случаев причиной смерти становится тепловой удар.

По информации Совета, в 55 процентах случаях детей оставили в машине, просто не задумываясь об этом. Еще 27 процентов приходится на тех, кто забрался в машину самостоятельно, и 18 процентов - когда детей закрывали в раскаленных автомобилях сознательно. При этом в закрытом автомобиле, оставленном на солнце, температура вырастает в среднем на 19 градусов за 10 минут.

В 21 штате США действуют законы, предусматривающие уголовное наказание для тех, кто намеренно оставил ребенка в машине. Однако специалисты признают, что работает такая система плохо.

Для того, чтобы уменьшить число трагических случаев, людям советуют класть на заднее сиденье кошелек или мобильный телефон, чтобы в любом случае пришлось заглянуть назад, где сидит ребенок, перед тем как закрыть машину.