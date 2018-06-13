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13.06.2018 16:27
Рубрика: Власть

Назначено руководство администрации президента

Президент РФ Владимир Путин своим указом назначил Антона Вайно руководителем администрации президента РФ. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Дмитрий Песков переназначен замглавы администрации Кремля

Также глава государства подписал два указа о первых заместителях руководителя администрации президента РФ. Путин назначил на эти должности Сергея Кириенко и Алексея Громова.

Другими указами президент назначил заместителем руководителя администрации президента Магомедсалама Магомедова и Владимира Островенко.

Дмитрий Песков назначен заместителем руководителя администрации президента - пресс-секретарем президента.

Администрация президента Российской Федерации является государственным органом, обеспечивающим деятельность главы государства и осуществляющим контроль за исполнением его решений.

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