Президент РФ Владимир Путин своим указом назначил Антона Вайно руководителем администрации президента РФ. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Также глава государства подписал два указа о первых заместителях руководителя администрации президента РФ. Путин назначил на эти должности Сергея Кириенко и Алексея Громова.

Другими указами президент назначил заместителем руководителя администрации президента Магомедсалама Магомедова и Владимира Островенко.

Дмитрий Песков назначен заместителем руководителя администрации президента - пресс-секретарем президента.

Администрация президента Российской Федерации является государственным органом, обеспечивающим деятельность главы государства и осуществляющим контроль за исполнением его решений.