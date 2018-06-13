Президент РАН Александр Сергеев рассказал, что в ближайшее время аспирантура изменится.

"Нужно как можно скорее делать научную аспирантуру... Уменьшить объем педагогики, не надо накручивать огромное количество часов лекций", - пояснил Сергеев. Время обучения в аспирантуре может быть увеличено до 5 или даже 6 лет, а научная работа станет обязательной.

По словам президента РАН, в первые годы аспирантуры можно предусмотреть финансовую поддержку для аспирантов. Раньше заместитель министра науки и образования Григорий Трубников рассказывал о том, что есть предложения сделать аспирантуру двухэтапной: первый этап - 2-3 года, сдача общих экзаменов и квалификационной работы, потом еще 2-3 года специализации не только за счет бюджета, но и за счет грантов.

Разговоры о необходимости перемен идут давно. По закону "Об образовании" аспирантура относится к третьему уровню образования со всеми вытекающими последствиями - промежуточными экзаменами и квалификационной работой. Защита диссертации при этом не обязательна. Аспиранты получают отсрочку от армии, место в общежитии, пусть и не очень большую, но гарантированную стипендию. Большая часть аспирантов подрабатывает.

В некоторых вузах, таких как РУДН, открыли аспирантуру полного дня, куда принимают по конкурсу. Стипендия - 40-45 тысяч рублей в месяц, но человек должен работать на кафедре полный день.

Комментарии

Андрей Рудской, ректор Санкт-Петербургского политехнического университета им. Петра Великого:

- Была допущена колоссальная ошибка при принятии закона "Об образовании". Сегодня защита не является обязательным элементом обучения в аспирантуре. Прежде защита диссертации после окончания аспирантуры входила в показатели университета, и процент защит назывался эффективностью аспирантуры. Сейчас процент защит, думаю, не выше 25. К сожалению, в аспирантуру многие пошли отсидеться, оглядеться, уйти от армии, закрепиться в центральном городе. Есть и еще одна проблема: у нас обесценен статус научной степени. Если раньше это был своеобразный обязательный трамплин для карьерного роста, то сегодня больше ценятся "высококлассный менеджер", "выпускник MBA" или какие-нибудь курсы за границей. Это считается уже достаточным условием, чтобы стать гендиректором объединения или научного института. Что совершенно недопустимо. Думаю, три года в аспирантуре для будущего кандидата достаточно, чтобы решить научную задачу.