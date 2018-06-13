Овен
Не теряйте чувства меры и не идите на поводу эмоций. На этой неделе вам сопутствует успех в случае, если ваши действия законны.
Телец
Что посеешь, то и пожнешь. А если хорошо посеешь, то с первыми лучами Луны давно забытая романтика постучится в вашу дверь.
Близнецы
Неожиданный поворот событий может сильно удивить. Однако перемены - к лучшему.
Рак
Проблемные и гармоничные тенденции будут тесно переплетены. Пусть события идут своим чередом - и успех не заставит себя ждать.
Лев
Энергичные люди обретут возможность проявить способности к руководящей деятельности, продвинуться в карьере.
Дева
Не забудьте, что амбиции, гордыня, а также любые попытки ущемить свободы подчиненных могут вызвать открытый конфликт.
Весы
Звезды способствуют хорошему уровню энергии и стабильному состоянию здоровья. Но гоняться за журавлем удачи в небесах не стоит.
Скорпион
Не усугубляйте интригами свои проблемы. Можно затратить очень большие усилия на получение минимального результата.
Стрелец
Не увлекайтесь бытовыми делами: они могут сильно вымотать вас. Лучше готовьтесь к отпуску.
Козерог
Вы будете в отличной интеллектуальной форме. Аналитика и поиск решений - ваша стихия.
Водолей
Вам захочется проявить самостоятельность, но придется остаться частью коллектива. Шанс выступить сольно вам все-таки представится.
Рыбы
Чем больше спешишь, тем меньше остается времени. Поверьте, работе паузы не повредят.