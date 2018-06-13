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ФРС США повысила базовую ставку 21:33
Сколько стоит плитка шоколада с автографом Лукашенко 21:16
Путин посетил концерт на Красной площади 21:05
Самый популярный автомобиль Европы вернется в Россию 20:56
В Дагестане в ДТП с маршруткой пострадали 15 человек, есть погибшие 20:40
Президент ФИФА представил фильм о Льве Яшине 20:37
Школьница с синдромом Дауна откроет чемпионат мира по футболу в России 20:35
Авиакомпании России увеличили перевозки в мае на 7,9 процента 20:29
АвтоВАЗ отзывает почти 39 тысяч Lada 4х4 из-за проблем с проводкой 20:26
Полторы тысячи автобусов из других стран привезут болельщиков на мундиаль 20:21
Сборная Египта по футболу прилетела в Екатеринбург 20:07
Минск: Очередной раунд переговоров по Украине пройдет 27 июня 20:02
Норвежцы выдвинули Трампа на Нобелевскую премию мира 19:50
Цена нефти выросла на новостях о падении запасов в США 19:46
Президент Македонии отказался переименовывать свою страну 19:45
Российский Ford Focus получил новый набор комплектаций 19:33
Кот Мостик отправился на чемпионат мира по футболу 19:30
Глава ОБСЕ заявил пранкерам о поддержке арестованного журналиста Вышинского 19:24
Кабмин предложил меры против фиктивных браков россиян с мигрантами 19:10
Премьер Грузии ушел в отставку из-за различия во мнениях с правящей партией 18:40
В мае средний чек россиян подешевел на 9 рублей 18:35
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На Ставрополье в загоревшихся после ДТП авто погибли люди 18:24
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Овен

Не теряйте чувства меры и не идите на поводу эмоций. На этой неделе вам сопутствует успех в случае, если ваши действия законны.

Телец

Что посеешь, то и пожнешь. А если хорошо посеешь, то с первыми лучами Луны давно забытая романтика постучится в вашу дверь.

Близнецы

Неожиданный поворот событий может сильно удивить. Однако перемены - к лучшему.

Рак

Проблемные и гармоничные тенденции будут тесно переплетены. Пусть события идут своим чередом - и успех не заставит себя ждать.

Лев

Энергичные люди обретут возможность проявить способности к руководящей деятельности, продвинуться в карьере.

Дева

Не забудьте, что амбиции, гордыня, а также любые попытки ущемить свободы подчиненных могут вызвать открытый конфликт.

Весы

Звезды способствуют хорошему уровню энергии и стабильному состоянию здоровья. Но гоняться за журавлем удачи в небесах не стоит.

Скорпион

Не усугубляйте интригами свои проблемы. Можно затратить очень большие усилия на получение минимального результата.

Стрелец

Не увлекайтесь бытовыми делами: они могут сильно вымотать вас. Лучше готовьтесь к отпуску.

Козерог

Вы будете в отличной интеллектуальной форме. Аналитика и поиск решений - ваша стихия.

Водолей

Вам захочется проявить самостоятельность, но придется остаться частью коллектива. Шанс выступить сольно вам все-таки представится.

Рыбы

Чем больше спешишь, тем меньше остается времени. Поверьте, работе паузы не повредят.

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