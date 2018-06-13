Авиакомпании России увеличили перевозки в мае на 7,9 процента

За первые пять месяцев 2018 года российские авиакомпании перевезли 39,9 миллиона пассажиров. Это на 11,3 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года, отметили в Росавиации.

В мае этого года рост авиаперевозок составил 7,9 процента. Наши перевозчики доставили к местам назначения 9,3 миллиона пассажиров. Основная заслуга в этом принадлежит крупным авиакомпаниям, которые расширяют маршрутную сеть и парк самолетов. За счет интенсивных полетов в высокий сезон авиакомпании намерены заработать и окупить свои траты в период осеннего полетного затишья.