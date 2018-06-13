Беларусь и Россия при подготовке соглашения о визах учтут опыт ЧМ

Беларусь и Россия при подготовке соглашения о взаимном признании виз учтут опыт взаимодействия во время чемпионата мира по футболу в России. Об этом сообщил журналистам Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота после встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Недавно страны заключили соглашение о взаимном признании виз, но на период проведения чемпионата мира по футболу в России в 2018 году и II Европейских игр в Беларуси в 2019-м. "Мы посмотрим, как работает это соглашение, выявим все его плюсы и минусы, и этот опыт будет учтен при подготовке соглашения по взаимному признанию виз", - сказал госсекретарь.

По его словам, на встрече с главой государства вопрос о взаимодействии Беларуси и России в пограничной сфере не обсуждался. Но если эта тема будет поднята на заседании Высшего Госсовета, ее обязательно рассмотрят.

"Основная проблема заключается в пересечении границы гражданами третьих стран, а не Беларуси или России. Для решения этой задачи и готовится соглашение о взаимном признании виз, которым занимаются министерства иностранных дел", - отметил Григорий Рапота, передает БЕЛТА.