Беларусь предложила восстановить товарооборот с РФ в $40 млрд

Положительную динамику в торгово-экономическом партнерстве Москвы и Минска отметил российский премьер Дмитрий Медведев, подчеркнув, что в "целом оно находится на подъеме". Об этом он заявил на заседании Совмина СГ в Москве, в котором принимает участие председатель правительства Беларуси Андрей Кобяков.

Дмитрий Медведев напомнил, в частности, что в прошлом году взаимный товарооборот вырос на 23,5%, достигнув $32,4 млрд. "В этом году мы не снижаем темпы, за четыре месяца рост составил 17%", - констатировал он. Российский премьер-министр выделил тот факт, что четыре из пяти платежей во взаимной торговле между Беларусью и Россией осуществляются в российских рублях, что, по его мнению, способствуют дедолларизации экономик.

Премьер акцентировал особое внимание на необходимости постоянно двигаться к устранению барьеров и препятствий в рамках Союзного государства. "Следует создавать равные правила для ведения бизнеса, - подчеркнул он. - Соответствующее решение мы сегодня закрепим в постановлении Совета Министров". Говоря о повестке дня заседания, Медведев выделил вопросы бюджетных отношений, транспорта, балансов на поставки важнейших видов продукции, формирования общего научно-технологического пространства.

Закрепить в качестве стратегической задачи совместного правительства выход Минска и Москвы на ранее существовавший товарооборот в размере более $40 млрд предложил на заседании премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков, информирует БЕЛТА.

Кобяков с оптимизмом оценил позитивный тренд к восстановлению экономического роста в обеих странах, который нашел отражение в итогах двусторонней торговли прошлого года. Причем взаимный товарооборот, отметил он, "более чем на 80% обеспечен платежами в национальных валютах, прежде всего, в российском рубле".

Формирование и реализация в рамках единого государства цифровой повестки, по мнению белорусского премьера, также должны стать приоритетным направлением в работе совмина. "Как вы знаете, цифровая повестка рассматривается и в Евразийском экономическом союзе. Представляется важным проведение согласованных действий Беларуси и России по формированию и реализации цифровой повестки в формате Союзного государства", - отметил глава правительства РБ.

Общей задачей Союзного кабинета министров Кобяков считает нахождение "взаимовыгодного компромисса для обеспечения справедливой и равной конкуренции". Так, в поле зрения, пояснил он, остаются вопросы доступа белорусских предприятий к закупкам для государственных и муниципальных нужд, а также предприятий, которые занимаются производством и сборкой белорусской техники, - к госзакупкам и программам субсидирования.

Подчеркнул, что сегодня в российской столице проходит первое заседание Совета Министров СГ после выборов президента РФ и формирования нового состава правительства, Андрей Кобяков высказал убеждение, что на нем "удастся не только сохранить достигнутый уровень межправительственных отношений, но и поднять его на новую высоту, отвечающую современным требованиям и вызовам".

Итоги сегодняшнего заседания союзного Совмина станут предметом рассмотрения на предстоящем заседании Высшего госсовета Союзного государства. С учетом этого глава белорусского правительства предложил провести сегодня обзор двусторонних отношений не только в контексте констатации проблем, но и с позиций определения конкретных подходов к дальнейшим действиям.