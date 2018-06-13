БелАЗ планирует поставить в Узбекистан 200 самосвалов за три года

БелАЗ планирует поставить в Узбекистан около 200 самосвалов в 2020-2023 годах. Об этом журналистам сообщил генеральный директор ОАО "БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ-Холдинг" Петр Пархомчик, передает БЕЛТА. Петр Пархомчик проинформировал, что 12 июня с узбекской стороной обсуждались поставки техники на 2020-2023 годы.

"Около 200 тяжелых самосвалов будут поставлены в эту страну", - сказал он. В течение 2017-2018 годов БелАЗ по уже заключенному контракту должен поставить в Узбекистан 260 тяжелых карьерных самосвалов. Он выполнен примерно на 70%. В прошлом году было поставлено 106 единиц, за пять месяцев текущего - 64.

Как проинформировал председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович, белорусские предприятия успешно работают на рынке Узбекистана, в том числе по созданию совместных производств.