Более 30 тысяч человек отметили День России на Красной площади

Отпраздновать День России на Красную площадь пришли более 30 тысяч человек. А по всей стране в массовых мероприятиях приняли участие свыше 7 миллионов человек. Такие цифры озвучили в МВД РФ.

Официальный представитель ведомства Ирина Волк сообщила, что серьезных происшествий зафиксировано не было. Общественный порядок обеспечивали сотрудники полиции, Росгвардии, частных охранных организаций.

Празднование Дня России сопровождалось шествиями, выступлениями творческих коллективов, фестивалями и салютами. Большой концерт состоялся и на Красной площади. А завершились народные гуляния в центре Москвы грандиозным фейерверком. В десять вечера столичное небо озарилось всеми цветами радуги.