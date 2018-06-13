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Брэд Питт разозлился на СМИ, вновь "женившие" его на Дженнифер Энистон

Новость 13.06.2018, 08:45 | Текст: Олег Усков

Американский актер и продюсер Брэд Питт якобы рассердился, узнав, что одна из его бывших жен, актриса Дженнифер Энистон, беременна. Причем отец предполагаемого ребенка Джен - это он, Брэд Питт. Помирившийся с экс-супругой и готовый-де попробовать еще раз создать с ней семью.   

Сообщается, что Питт занедоумевал, увидев соответствующего содержания материал в таблоиде OK!, вынесшем всю эту мифологию на обложку. 

Фото: kinopoisk.ru
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Представители актера потребовали от журнала сатисфакции. Тогда как представитель Энистон выступил с официальным опровержением. 

При этом публицисты обоих актеров заверяют, что Энистон и Питт не видели друг друга уже долгие годы. В то время как журнал напирал: парочка встречается-де тайно.   

В результате OK!, пишет Gossip Cop, признался, что да, слегка погорячился - не беременна Энистон. И это просто такая традиция - вот уже двадцать лет подозревать ее в беременностях. 

К слову, ранее, еще в мае, "сведения" о беременности Энистон от бывшего мужа названный ресурс, специализирующийся на развенчании светских сплетен - Gossip Cop - исследовал и c порога отверг.

Питт и Энистон, которую Брэд приметил в сериале "Друзья" и потерял голову, поженились в 2000 году. Расставшись в 2005-м. По одной из версий - из-за нежелания Дженнифер заводить детей (Энистон это опровергает). По другой - у Питта на съемках комедийного боевика "Мистер и миссис Смит" завязался роман с его будущей второй женой - Анджелиной Джоли (а это опровергают Питт и Джоли).

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