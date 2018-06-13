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13.06.2018 19:46
Рубрика: Экономика

Цена нефти выросла на новостях о падении запасов в США

Текст: Александра Воздвиженская

Цены на нефть выросли на 0,2-0,5 процента после публикации данных о падении запасов сырья и нефтепродуктов в США. Этот фактор, как правило, оказывает сильное краткосрочное влияние на торги нефтью.

Так, августовский фьючерс на баррель сорта Brent 13 августа к 18:00 мск подорожал до 76,57 доллара, следует из данных биржи ICE. Американский сорт WTI на бирже NYMEX (июльский фьючерс) превысил отметку 66,8 доллара.

За полчаса до роста котировок Администрация энеретической информации Минэнерго США опубликовала еженедельную статистику, которая оказалась лучше прогнозов аналитиков. Рынок ждал роста запасов бензина на 0,44 миллиона баррелей, запасов дистиллятов - на 0,2 миллиона баррелей, но оказалось, что они, наоборот, снизились на 2,27 миллиона и 2,1 миллиона баррелей соответственно. 

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Кроме того, избыточные запасы нефти в Кушинге сократились на 0,69 миллиона баррелей, а сырой нефти в целом в Штатах - на 4,14 миллиона баррелей (ожидалось сокращение лишь на 1,44 миллиона). Сокращение запасов произошло в высокий автомобильный сезон и несмотря на рост добычи нефти в стране до исторического максимума. Для трейдеров это позитивная новость, поэтому котировки растут.

На фоне стабильно высокого, растущего спроса на нефть, геополитической напряженности и кризисе в нефтедобывающем секторе Венесуэлы одно из рейтинговых агентств "большой тройки" - Fitch - 13 июня пересмотрело прогноз по ценам на нефть. Теперь аналитики ожидают, что в среднем в 2018 году баррель Brent будет стоить 70 долларов вместо 57,5, баррель WTI - 65 долларов вместо ожидавшихся ранее 55. 

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