Мальчишечка лет пяти в клетчатой юбке до пят подбежал к моей жене и осторожно коснулся пальцами ее руки. Его отец в такой же юбке что-то строго выговорил ему и затем обратился к нам на ломаном английском - извинился за сына: мальчик, дескать, первый раз в жизни увидел иностранцев.

Дело было на одном из оживленных перекрестков Янгона - бывшей столицы Мьянмы. Толпа вокруг нас целиком состояла из местных жителей - мужчин и женщин, одетых в юбки. Можно ходить по городу несколько дней и не увидеть ни одного европейского лица. Даже у главной местной достопримечательности - гигантской позолоченной пагоды Шуэдагоун - иностранцев практически нет.

Как попасть

Туризм в Мьянме только зарождается. Поэтому прямых перелетов из России нет. Попасть в Мьянму проще всего через Катар или Эмираты. О масштабах "турпотока" можно судить хотя бы по тому, что, когда мы летели из Дохи (Катар) в Янгон, на борту самолета было всего 25 человек. На обратном пути, правда, было чуть больше - порядка 40. Можно лечь вздремнуть одному на 3 креслах.

Где остановиться

При этом практически во всех относительно крупных центрах страны - Янгоне, Багане, Мандалае и у озера Инле - есть вполне приличные отели. Номер на двоих в крутом пятизвездочнике обойдется вам примерно в 100-130 долларов в сутки.

Безопасность

Преступности в стране практически нет. А любой иностранец вообще воспринимается местными жителями чем-то наподобие "священной коровы".

Транспорт

Внутри городов основное средство передвижения для туристов - такси. Стоимость проезда от 2 до 4 тысяч кьят, что эквивалентно 90-180 российским рублям. Автодороги вне городов разбитые, поэтому лучше всего внутренние перелеты. Аэропорты находятся близко к городам. Перелеты короткие, легкие. Для сравнения: самолет из Мандалая в Хехе (озеро Инле) летит всего 25 минут. А если ехать на машине, то дорога займет более 8 часов. Стоимость перелетов, если переводить на наши деньги, колеблется в районе 1000-1300 рублей.

Питание

С ним следует быть очень осторожным. Мьянма - очень бедная буддийская страна. Это отражается на местной кухне. В основном здесь едят рис и овощи. Мясо для местного населения слишком дорого. На улицах здесь масса открытых ларьков с различной едой. Зачастую она выглядит и пахнет чрезвычайно аппетитно, но тургиды есть ее не рекомендуют: и остро, и отравиться можно с непривычки. Поэтому лучше зайти в приличный ресторан.

В ресторанах здесь доминирует тайская кухня или похожая на нее. В очень многих блюдах используется карри. Зачастую без него тяжело найти блюдо. Однако достаточно попросить официанта не добавлять эту острую пряность, и вам охотно идут навстречу. Средняя стоимость основного блюда в ресторане - 270-300 рублей.

Есть здесь и сетевые рестораны. Например, Crab House, где вы вносите фиксированную плату и в течение 1,5 часа можете наслаждаться крабами, приготовленными минимум 5 способами, креветками гриль и кучей другой еды и напитками, включая нелимитированное пиво. Обойдется это в 800 рублей на человека.

При этом в мини-баре отеля одна баночка кока-колы может стоить 2-3 тысячи кьят. А в магазине неподалеку я взял несколько банок воды и кока-колы, протянул продавцу 1 тысячу кьят и услышал в ответ: "Извините, но с такой большой суммы у меня сдачи не будет".

Алкоголь

Как ни парадоксально для страны Юго-Восточной Азии, он здесь популярен. Местные пьют в основном местное пиво и ром. Бутылка очень неплохого бирманского рома 12-летней выдержки в магазине стоит порядка 60 рублей.

Сезоны

С мая по октябрь в Мьянме сезон дождей. Лучшее время для поездки - с ноября по апрель. Поездку желательно планировать на 10-14 дней. Здесь есть что смотреть, поверьте! Если время не позволяет, то поездку можно сократить до недели и обязательно посетить как минимум Янгон и озеро Ингле.

По живописным берегам этого горного водоема (22 км в длину и 12 км в ширину) на искусственных "плавающих" островах расположилось 17 деревень. Экзотика невероятная! Тут же находится огромное количество древних пагод.

Из неприятностей, которые поджидают туристов в джунглях Мьянмы, в первую очередь я бы назвал комаров: запасайтесь средствами от этих кровососов.

Тем, кто ищет незабываемых веселых впечатлений, советую приехать сюда в апреле, когда в стране отмечают Новый год. Еще он называется Праздник воды. В течение нескольких дней жители Мьянмы на улицах обливают ею всех вокруг из ведер и баночек, из велосипедных насосов, из шлангов и даже из брандспойтов. В городах вдоль дорог выстраиваются ряды атакующих, поджидающие своих очередных жертв. По дорогам колесят открытые грузовики с канистрами с водою в кузове, чтобы пассажирам было чем ответить. И все счастливы, все смеются. Две мои крутые фотокамеры, как ни уворачивался, попали под перекрестный огонь придорожных шлангов. Оживить их удалось после тщательной просушки уже в Москве.