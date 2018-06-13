Саудовская Аравия

Нам улыбнулся жребий? Матч открытия с Саудовской Аравией - уже три заведомо заветных очка для нашей сборной? Ведь нет же на ЧМ команды послабее саудовцев?

Так хочется ответить: да, да, да. Но что-то беспокоит. Особенно после разговора с известным спортивным журналистом из этой страны доктором Турки Алавади.

Удивительно, но только для нас, однако гости полны если не уверенности, так уж точны веры. И в помощь Всевышнего, и в свою команду.

Заведомые аутсайдеры на Кубках мира всегда удивляют. Как это случилось с Саудовской Аравией, вышедшей в 1994 году в 1/8 чемпионата. Да и вообще эта богатейшая страна пробивалась на мировые первенства почаще некоторых других: в 1998, 2002 и 2008 годах.

А тренировали ее такие великие люди футбола, как венгр Ференц Пушкаш и бразилец Марио Загало. Сейчас игроков натаскивает Хуан Антонио Пицци из "Барселоны".

Неисчерпаемые богатства нефти и природного газа позволяют местной федерации футбола самым необычным образом обкатывать игроков сборной в Европе.

Саудовцы не продают своих футболистов (да кто ж купит?), а заключают договора, к примеру с испанцами, чтобы те разрешали гостям пробовать силы в их национальном чемпионате. Одного из лучших даже пропихнули в "Манчестер Юнайтед". Ясно, что не за просто так. Принесет ли это свои плоды, мы увидим уже сегодня, когда на поле столичных "Лужников" выбегут "саудовские испанцы" - полузащитники Салем Аль-Досари из "Вильярреала" и считающийся одним из сильнейших в сборной Яхья Аль-Шери ("Леганес"), а еще нападающий Фахад Аль-Муваллад ("Леванте").

Как рассказал мне доктор Алавади, матч с Россией его земляки по пустыням считают не только наиболее трудным, но и самым почетным: "Открывать Кубок мира на стадионе в Лужниках - это честь". И если получится хотя бы ничья, ее сочтут за победу.

В матче с Египтом будет дан настоящий бой, в котором все зависит от того, сумеет ли защита сдержать Мохамеда Салаха. Кстати, в клубном чемпионате Саудовской Аравии за первенство сражаются в основном три клуба. Один из них "Аль-Хиляль" представлен четверкой хорошо сыгранных защитников. Ну, а с Уругваем нечего терять. Игра может сложиться по-разному.

Футболисты из Саудовской Аравии едут в Россию спокойными, готовы проявить себя. На них, по словам моего собеседника, никто и ничто не давит. Заранее сдаваться сборная совсем не собирается. Футболисты готовы, а если им улыбнется удача, то почему бы не повторить успех на ЧМ в США?

Кстати, в июньском рейтинге ФИФА Россия и наш первый соперник идут рядышком. Ноздря в ноздрю. Мы на низшем в собственной истории 70-м месте, а Саудовская Аравия - на 67-м.

Состав на ЧМ-2018

Вратари: Мохаммед Аль-Овайс ("Аль-Ахли Джидда"), Яссер Аль-Мосайлем ("Аль-Ахли"), Абдулла Майюф ("Аль-Хиляль").

Защитники: Мансур Аль-Харби, Мотаз Хавсави (все - "Аль-Ахли"), Яссер Аль-Шахрани, Осама Хавсави, Мохаммед Аль-Бурайк, Али Аль-Булаихи (все - "Аль-Хиляль"), Омар Хавсави ("Аль-Наср").

Полузащитники: Абдулла Аль-Хайбари ("Аль-Шабаб"), Абдулла Отайф, Салман Аль-Фарадж, Абдулмалек Аль-Хаибри (все - "Аль-Хиляль"), Тайсир Аль-Джассим ("Аль-Ахли"), Хуссейн Аль-Мафхави, Мохамед Канно, Хаттан Бахебри (все - "Аль-Шабаб"), Салем Аль-Досари ("Вильярреал", Испания), Яхья Аль-Шехри ("Леганес", Испания).

Нападающие: Фахад Аль-Муваллад ("Леванте", Испания), Мухаммед аль-Сахлави ("Аль-Наср"), Моханнад Ассери ("Аль-Ахли").

Этой весной 31-летний форвард сборной Саудовской Аравии Мухаммед аль-Сахлави на протяжении трех недель тренировался вместе с игроками "Манчестер Юнайтед". Фото: AP

Египет

В начале каждого года в Африке вручают награды лучшему игроку, тренеру и команде континента. В январе 2018 года все эти призы ушли в Каир. Сильнейшим футболистом был признан форвард "Ливерпуля" Мохамед Салах, наставником - главный тренер "фараонов" Эктор Купер, сборной - соответственно, Египет. И это логично.

Вообще Египет - особенная команда. Она первой из представителей Африки приняла участие в чемпионате мира. Было это в далеком 1934 году, когда "фараоны" проиграли уже в первом раунде Венгрии. Египтяне - единственные, кому удалось три раза подряд победить в розыгрыше Кубка Африки.

История этой сборной - сплошные взлеты и падения. В 50-х годах прошлого века египтяне были чуть ли не лучшей командой своего континента. Они дважды выиграли Кубок Африки. Причем эти розыгрыши были дебютными в истории турнира. Казалось, все пойдет по нарастающей, но "фараоны" вновь напомнили о себе лишь в конце 80-х. Хусам Хассан, Хани Рамзи, Ибрагим Хассан - вот те люди, которые вывели Египет во второй раз в истории на чемпионат мира. На турнире команда вылетела уже на стадии группового этапа, но само по себе участие в соревновании уже было воспринято как огромный успех.

Вторая половина 2000-х - период, в котором Египту не было равных в Африке. Сборная трижды выиграла Кубок континента, за нее выступали такие известные футболисты, как Мидо, Мохаммед Зидан, которого многие называли чуть ли не преемником самого Зинедина Зидана. Но если в Африке дела у "фараонов" шли хорошо, то в отборочных турнирах чемпионата мира команда раз за разом проваливалась.

Все поменялось с приходом на пост главного тренера Эктора Купера в 2015 году. При аргентинце египтяне добрались до финала Кубка Африки, в котором уступили камерунцам, и, что самое главное, впервые за 28 лет вышли в финальную стадию чемпионата мира.

Главная звезда нашего соперника - один из лучших футболистов мира Салах. Возникает ощущение, что в Египте есть два чуда света - пирамиды Гизы и нападающий "Ливерпуля".

Мохамед вырос в деревне Нагриг, что недалеко от Александрии. Жил в нищете, денег на бутсы и форму у него не было. Так продолжалось до 14 лет, пока скауты каирского клуба "Эраб Контракторс" не заметили Салаха на одном из юношеских турниров. Мохамед так впечатлил будущих работодателей, что те сразу же забрали его в столицу. А спустя несколько лет Мо, как еще называют футболиста на родине, пригласили в Швейцарию. Затем были Италия и Англия.

Несмотря на звездный статус, Салах остается отзывчивым парнем, помогает соотечественникам в любой ситуации. В Египте всем известна история, как в ноябре прошлого года, прямо в тот день, когда Мохамед сделал дубль в матче с Конго, некий злоумышленник ограбил квартиру его отца. Через сутки хулигана арестовали, а папа Салаха подал заявление в суд. Отреагировал на этот инцидент Мохамед своеобразно: он не только попросил отозвать иск, но и сам встретился с вором, дал ему денег и помог найти работу.

Еще одна красивая история с участием Салаха произошла в начале этого года. На радостях от попадания Египта на ЧМ-2018 один из бизнесменов захотел подарить лидеру сборной роскошную виллу. Но Мохамед сразу отказался от щедрого подарка и сказал предпринимателю, что если тот хочет помочь ему, то пусть пожертвует деньги от покупки этой виллы на развитие родной деревни Салаха.

- Я не забываю, откуда я родом, - рассказал в одном из интервью Мохамед. - Каждый мой гол - это праздник для египтян. И я очень рад, что делаю соотечественников счастливыми. На чемпионате мира перед нами стоит цель выйти из группы. А дальше посмотрим.

Остаться без такого игрока было бы катастрофой для Египта. Но, к счастью для "фараонов", Салах восстановился после травмы плеча, полученной в финальном матче Лиги чемпионов против "Реала". И если не к первому матчу с Уругваем, то ко второму с Россией Мохамед точно вернется в строй.

Состав на ЧМ-2018

Вратари: Эссам Эль-Хадари ("Аль-Таавун", Саудовская Аравия), Ахмед Эль-Шенави, Шериф Акрами (оба - "Аль-Ахли").

Защитники: Ахмед Фатхи ("Аль-Ахли"), Ахмед Аль-Мухаммади ("Астон Вилла", Англия), Мохамед Абдель-Шафи ("Аль-Фатех", Судовская Аравия), Ахмед Хегази, Али Габр (оба - "Вест Бромвич", Англия), Омар Габер ("Л-А Гэлакси", США), Саад Самир, Айман Ашраф (оба - "Аль-Ахли"), Махмуд Хамди ("Замалек").

Полузащитники: Мохамед Эль-Ненни ("Арсенал", Англия), Абдалла Саид ("КуПС", Финляндия), Махмуд Фадлалла "Шикабала" ("Аль-Раэд", Саудовская Аравия), Махмуд Хассан ("Касымпаша", Турция), Рамадан Собхи ("Сток Сити", Англия), Тарек Хамед, Махмуд Абдель Азиз (оба - "Замалек"), Амр Варда ("Атромитос", Греция), Сэм Морси ("Уиган", Англия).

Нападающие: Мохамед Салах ("Ливерпуль", Англия), Маруан Мохсен ("Аль-Ахли").

Египтянин Мохамед Салах провел фантастический сезон за "Ливерпуль", забив 44 мяча во всех турнирах, и в Россию приехал в статусе одной из главных звезд ЧМ-2018. Фото: Reuters

Уругвай

Сборная Уругвая - однозначный фаворит нашей группы. Как по состоянию на данный момент, так и по своим достижениям, она сильнее России, Египта и Саудовской Аравии.

Уругвай - одна из самых титулованных национальных команд. На его счету по две победы на чемпионатах мира и Олимпиадах. "Небесно-голубые" рекордные 15 раз завоевывали Кубок Америки. Кроме того, Уругвай - первая сборная в мире, выигравшая все три престижнейших турнира на международном уровне (чемпионат мира, Олимпийские игры и континентальное первенство).

Самой яркой победой уругвайцев считается триумф 1950 года, когда команда во второй раз стала чемпионом мира. Причем произошло это в Бразилии, на знаменитой "Маракане". Хозяева уже готовы были короновать свою сборную, которой для "золота" ЧМ достаточно было не проиграть Уругваю. Но "желто-зеленые" уступили (1:2), что стало одной из самых позорных страниц в истории их футбола. Решающий гол этнического итальянца Альсидеса Гиджи, который недавно был признан лучшим игроком в истории чемпионатов мира по версии болельщиков, поверг Бразилию в траур.

В дальнейшем уругвайцы редко добивались успехов на чемпионате мира. Продолжалось так до 2010 года, когда Луис Суарес и компания стали одной из самых ярких команд турнира в ЮАР. Сборная дошла до полуфинала, в котором проиграла Голландии, а затем уступила в матче за третье место немцам. Но через год уругвайцы победили в Кубке Америки, прервав 15-летний перерыв без трофеев.

Богатым на события для латиноамериканцев получился предыдущий чемпионат мира в Бразилии. Команда преодолела групповой этап, но уже в первой стадии плей-офф вылетела, не сумев одолеть Колумбию. На эту встречу "небесно-голубые" вышли без Суареса, дисквалифицированного за укус Джорджо Кьеллини во время матча группового этапа с Италией.

Отборочный турнир ЧМ-2018 Уругвай провел ровно, без спадов. Сборная заняла второе место вслед за безоговорочным фаворитом цикла Бразилией. К слову, лучшим бомбардиром отбора в Южной Америке стал уругваец Эдинсон Кавани, забивший десять мячей. Они с Суаресом составляют ударную связку нападающих сборной.

Несмотря на голевые подвиги Кавани в отборочном цикле, главной звездой сборной по-прежнему остается Суарес. С 50 забитыми мячами форвард "Барселоны" - лучший бомбардир в истории своей национальной команды. Он провел неплохой, судя по статистике, клубный сезон. Да и с мотивацией, вспоминая о событиях четырехлетней давности, у Луиса не должно быть никаких проблем.

- Любой игрок мечтает выступить на чемпионате мира. Но мне мало одного участия. Я хочу победить, - признался Суарес. - Наша группа, как и все остальные, сложна. Впрочем, ничего другого мы и не ждали.

Состав на ЧМ-2018

Вратари: Фернандо Муслера ("Галатасарай", Турция), Мартин Сильва ("Васко да Гама", Бразилия), Мартин Кампанья ("Индепендьенте", Аргентина).

Защитники: Диего Годин, Хосе Мария Хименес (оба - "Атлетико", Испания), Себастьян Коатес ("Спортинг", Португалия), Максимилиано Перейра ("Порту", Португалия), Гильермо Варела ("Пеньяроль"), Мартин Касерес ("Лацио", Италия), Гастон Сильва ("Индепендьенте").

Полузащитники: Матиас Весино ("Интер", Италия), Лукас Торрейра ("Сампдория", Италия), Родриго Бентанкур ("Ювентус", Италия), Найтан Нандес ("Бока Хуниорс", Аргентина), Карлос Санчес ("Монтерей", Мексика), Кристиан Родригес ("Пеньяроль"), Диего Лаксальт ("Дженоа", Италия), Джорджиан Де Арраскаэта ("Крузейро", Бразилия).

Нападающие: Луис Суарес ("Барселона", Испания), Эдинсон Кавани ("ПСЖ", Франция), Джонатан Урретабискайя ("Монтерей"), Максимилиано Гомес ("Сельта", Испания), Кристиан Стуани ("Жирона", Испания).

Инфграфика "РГ": Антон Переплетчиков / Павел Зарудный