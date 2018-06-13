Через МФЦ можно будет выбрать участок без уплаты налога

Уже с июля россияне смогут подавать уведомления о выборе земельного участка, за который можно не платить земельный налог, через многофункциональные центры предоставления госуслуг, работающие в регионах.

Об этом говорится в приказе Федеральной налоговой службы "О внесении изменений в приказ ФНС России от 17.08.2017 № СА-7-17/615@ "О проведении пилотного проекта предоставления услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг".

Напомним, что с этого года все пенсионеры, инвалиды I и II групп, инвалиды детства, ветераны Великой Отечественной войны, ветераны и инвалиды боевых действий, Герои Советского Союза, Российской Федерации и другие льготники освобождены от уплаты земельного налога со своих 6 соток (600 кв.м).

Если площадь принадлежащего льготнику земельного участка составляет более 600 кв. метров, то земельный налог будет рассчитан за оставшуюся площадь. Если в собственности или землепользовании человека находится несколько земельных участков, то налоговый вычет применяется только к одному. И у гражданина есть право самостоятельно выбрать освобождаемый от налогов участок. А для этого предоставить до 1 ноября этого года специальное уведомление.

Если уведомление в налоговый орган не поступит, вычет будет применен автоматически - для того земельного участка, за который начислена самая большая сумма налога. Пока граждане могут подавать такие уведомления либо через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС, либо через налоговые инспекции. Для удобства решено ввести эту услугу и в МФЦ.

Сейчас через МФЦ граждане могут подать заявления о предоставлении налоговой льготы по транспортному и земельному налогам, налогу на имущество физлиц, заявления к налоговому уведомлению об уточнении указанных в нем сведений, направить в налоговый орган налоговые декларации по форме 3-НДФЛ на бумажном носителе.