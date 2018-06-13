Число кандидатов в мэры Москвы возросло до 11

Число кандидатов в мэры столицы достигло 11 человек. Документы в Мосгоризбирком в среду подал главный редактор газеты "Национальный курс" Денис Ганич. Об этом "РГ" сообщил сам кандидат.

Он рассказал, что его поддержали представители московского отделения партии "Национальный курс" и активисты Национально-освободительного движения. Таким образом, Денис Ганич стал одиннадцатым по счету кандидатом на пост мэра российской столицы.

Ранее документы подали действующий глава города Сергей Собянин, бывший депутат Госдумы Вадим Кумин, глава Красносельского муниципального округа Москвы Илья Яшин, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов, летчик-космонавт Сергей Ревин, председатель Конституционного комитета "К" Алексей Назаров, гендиректор коммерческой организации Игорь Суздальцев, директор благотворительного фонда поддержки детей и молодежи Руслан Халиуллин, гендиректор Академии профессионального роста Наталья Донцова и бизнесмен Герман Стерлигов.

Выборы мэра Москвы, напомним, пройдут 9 сентября.