Римма Ивановна Виноградова родилась 14 июня 1901 года в селе Новообинка Томской губернии (ныне Алтайского края).

В 1919 году красный комиссар Валериан Куйбышев спас от расстрела связную белогвардейского подполья Римму Виноградову, ставшую в эмиграции поэтессой Марианной Колосовой. Фото: Из архива автора; РИА Новости

Когда произошла революция, Римма училась в Томском епархиальном училище. Начавшаяся смута обрекла ее на бурную и горькую судьбу. В 1920 году недавняя "епархиалка" стала связной в подпольной белогвардейской организации, а вскоре вместе со вчерашними юнкерами попала в руки чекистов.

На одном из допросов ее увидел член Реввоенсовета Восточного фронта Валериан Куйбышев, приехавший в Томск с диктаторскими полномочиями. Он с первого взгляда влюбился в девушку, которая вела себя вызывающе бесстрашно.

Куйбышев нашел предлог для освобождения Риммы и ее друзей. Ему - тридцать один год, ей - восемнадцать. Валериан умен, обаятелен и артистичен, пишет стихи и прекрасно их читает. Она не могла не влюбиться.

Он звал девушку за собой в Москву, пленяя коммунистической романтикой и обещая безбедную жизнь. Тем удивительнее, что юная монархистка отказала Куйбышеву.

Что вызвало ее отторжение от любимого человека? Только ли неприятие его мировоззрения? Или до нее дошли сведения о том, что в Москве у Валериана семья, сын?..

А быть может, она не могла смириться с цинизмом тех, кто вершил судьбами миллионов людей? Вот что она рассказывала о Куйбышеве много лет спустя: "Он не прочь был иногда поиронизировать над советским режимом. Случалось это, конечно, в "своей компании". Куйбышев любил под веселое настроение рассказать последний анекдот про Ленина или Сталина или вообще про советскую жизнь. Другие комиссары в долгу не оставались, тоже рассказывали что-нибудь. Видно, веры в торжество коммунизма ни у кого не было..."

Их переписка продолжалась и после того, как Римма Виноградова эмигрировала в Харбин и по конспиративным соображениям стала Марианной Колосовой, а Куйбышев оказался на кремлевском Олимпе.

Вести об очередных арестах и расстрелах в СССР ужасали поэтессу, и в августе 1930 года она в порыве гнева опубликовала в эмигрантской газете стихотворение "Письмо наркому", адресованное Валериану. В ту пору Куйбышев был председателем ВСНХ - Высшего совета народного хозяйства.

Послание "белой" Татьяны "красному" Онегину очень тяжело читать. Нет, не зря Марианна называла свою лирику "динамитной". Что сделала политическая рознь с юной любящей женщиной! Там, где жила любовь, - кровь. Вместо нежности - ненависть. Вместо милосердия - жажда мести. Там, где звучали кроткие и тихие слова, - кричащий плакат, прокламация смерти.

Неизвестно, прочитал ли Валериан Куйбышев послание своей бывшей возлюбленной, но, думается, что соответствующие органы не отказали себе в злобном удовольствии подшить к делу "белогвардейский листок". Из стихов Марианны следовало, что Куйбышев много лет поддерживал связь с непримиримым врагом Советской власти.

Куйбышев скончался 25 января 1935 года "от сердечного приступа". Незадолго до этого он был единственным, кто на заседании Политбюро выразил недоверие официальной версии гибели Кирова и потребовал дополнительного расследования его убийства. Вскоре после смерти Куйбышева были расстреляны его жена и младший брат.

А что стало с Марианной?

После войны она, как и многие русские жители Харбина, решилась на возвращение в СССР. Но тут был опубликован доклад Жданова с нападками на Зощенко и Ахматову. На собрании литераторов в Шанхае Марианна Колосова назвала ждановский доклад "проявлением жестокости и мстительности". Через несколько дней она отказалась от советского паспорта, который уже успела получить.

После прихода к власти в Китае коммунистов Марианна оказалась в Чили, где и умерла в полной нищете 6 октября 1964 года. Часть ее уникальной библиотеки находится сейчас в Русском центре в Сантьяго.

Все, что мне удалось рассказать сегодня о Марианне, я узнал от барнаульских литераторов Светланы Тирской, Александра Родионова и Виктора Суманосова.

Вот что пишет Виктор о своих нелегких поисках: "Десять лет назад я начал искать сведения о Колосовой и в результате заочно перезнакомился со всеми, кто хоть что-то знал о ее судьбе. Из США мне помогал Михаил Юпп. С Дальнего Востока - Анна Забияко и Галина Эфендиева. Из Австралии Тамара Малеевская прислала сканы первой книги стихов Марианны. Из архива Стэнфордского университета пришли письма Марианны Колосовой Георгию Ларину. Мне удалось разыскать его сына, священника из города Наяк. О жизни Марианны Колосовой в Чили мне рассказал Конрад Попп, инженер и лингвист, который брал у нее уроки русского языка в 60-е годы прошлого века..."

Дата

6 июня исполнилось 130 лет со дня рождения Валериана Куйбышева.

Из стихов Марианны Колосовой

Письмо наркому Тов. Куйбышеву

С тобой навеки мы чужие,

Я не твоя и ты не мой.

К себе в советскую Россию

Ты не зови меня домой.

Платочек алый женотдела

Ты мне в награду не сули.

Найду себе другое дело

От ваших лозунгов вдали.

Слезами женскими заплачу

Над милым сердцу словом "Русь".

Решать мудреную задачу

С мужской отвагою возьмусь.

Над голубым листком в конверте

С чудесным штемпелем "Москва"

Задумаюсь о чьей-то смерти,

Вздохнув о юности сперва.

И молодость мою и нашу

(Ты тоже молод был тогда!)

Любовной памятью украшу,

Похоронивши навсегда...

В огромных залах Совнаркома

Мелькает черный твой портфель.

Я выгнана тобой из дома,

И у меня другая цель.

Отброшенная вашей бурей

К подножью чуждых жестких скал

Я повторяю, бровь нахмуря:

"Напрасно ты меня искал!"

Да будет злоба в каждом слове!

Возненавидя вашу новь,

За десять лет борьбы и крови

Я изжила твою любовь.

И вот хозяину портфеля,

Который держит Русь в аду,

Я говорю: "мели Емеля",

Я в лагерь твой не перейду!

Но я твой след подкараулю

И обещаю, как врагу,

Что в черном браунинге пулю

Я для тебя приберегу.

За то, что многих злобно мучишь,

За то, что многих ты убил, -

Ты пулю смертную получишь,

От той, которую любил!

19 августа 1930

Хочу обычного. Чтоб на окне герани.

Чтоб бабушка сидела у окна.

Чтоб кот мурлыкал сказки на диване,

И чтоб в ушах звенела тишина...

Да было ли? А может быть, приснилось?

На чьем окне цветет моя герань?

Где прошлое, скажи ты мне на милость

И глаз моих слезами не тумань.

За чьи грехи я радость потеряла?

За чьи грехи я счастье отдаю?

И сколько пар чулок уже связала

Для нищей внучки бабушка в раю?

1931