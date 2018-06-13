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13.06.2018 21:08
Рубрика: Спорт

Прошли звуковой барьер

Болельщики смогут поддержать свои любимые команды при помощи "ложек победы"
Смотреть за футбольными поединками с трибун в Африке или Бразилии - испытание не для слабонервных. Скажем, во время чемпионата мира 2010 года в ЮАР наставник сборной Франции Раймон Доменек заявил, что просил у докторов команды ватные тампоны, чтобы не оглохнуть. И месье Доменек был не одинок. Причина - ставшие известными после того турнира вувузелы, дудки местных фанатов, способные издавать звук в 130 децибел, что гораздо громче бензопилы или шума двигателей реактивного самолета.
Текст: Павел Зарудный
Российская газета - Федеральный выпуск №7590 (127)
Фото: РИА Новости Поддержать наших футболистов во время ЧМ болельщики могут в том числе звуками пионерского горна. Фото: РИА Новости
Поддержать наших футболистов во время ЧМ болельщики могут в том числе звуками пионерского горна. Фото: РИА Новости

СМИ писали о жутких "музыкальных инструментах", которые стали одним из символов того турнира.

В Международной федерации футбола запретили использование вувузел на официальных матчах. Следом подобный запрет одобрили в УЕФА и практически всех профессиональных лигах мира - с африканской дудкой также нельзя появляться на матчах НХЛ, НБА.

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Разумеется, африканцы очень обиделись на ФИФА и заявили, что вувузелы являются неотъемлемой частью культуры южноафриканского футбольного боления, которая, впрочем, осталась в прошлом.

Спустя четыре года в Бразилии местные власти учли печальный опыт своих коллег из ЮАР и заранее запретили фанатам использовать излюбленный бразильский музыкальный инструмент - самба-барабан, который может выдавать под 105 децибел!

Заодно запретили и разновидность перкуссии - каширолу. Ее изобрели специально для ЧМ-2014 и окрестили "подругой вувузелы", хотя она способна издавать "всего лишь" 95 децибел.

Перед чемпионатом мира2018 в России под жесткий запрет для болельщиков на трибунах попали не только оружие, взрывчатка, пиротехника, алкоголь. В список входят также дроны, зонты длиной более 25 см и селфи-палки, поскольку их можно использовать в качестве орудия при драке. Нельзя будет пользоваться и духовыми приспособлениями, кроме горнов и дудок, но включая вувузелы.

На ЧМ в России под запрет для болельщиков попали духовые приспособления, кроме горнов и дудок

На чемпионате-2018 средством поддержки могут стать "ложки победы". Этот проект в 2017 году поддержал президент РФ Владимир Путин.

Конструкция инструмента проста - это две ложки, выполненные из высококачественного пластика и скрепленные у основания. Принцип их работы схож с кастаньетами.

Фото: Александр Вильф / РИА Новости
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Разработкой инструмента занимались инженеры известного российского конструкторского бюро.

С одной стороны, изделие получилось простым и лаконичным, с другой - ассоциируется с Россией. Для удобства был придуман V-образный держатель. Такая форма напоминает латинскую букву V, так что новая "шумелка" символизирует победу (от лат. victoria - победа) - эта идея поклонникам спорта должна прийтись по душе.

По замыслу авторов ложки должны стать олицетворением русских традиций, культуры, национального патриотизма и спортивных побед.

"Здорово, что теперь и у российских болельщиков есть свой особый музыкальный инструмент, отличительный атрибут, который объединит всех любителей спорта и станет неотъемлемой частью всевозможных спортивных соревнований. Радует и то, что нас благодаря ложкам смогут узнавать на любых международных турнирах", - сообщил журналистам автор изобретения Рустам Нугманов.

Инфографика "РГ" / антон Переплетчиков / Александр Чистов / Михаил Шипов / Илья Трисятский
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