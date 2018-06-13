Поддержать наших футболистов во время ЧМ болельщики могут в том числе звуками пионерского горна. Фото: РИА Новости

СМИ писали о жутких "музыкальных инструментах", которые стали одним из символов того турнира.

В Международной федерации футбола запретили использование вувузел на официальных матчах. Следом подобный запрет одобрили в УЕФА и практически всех профессиональных лигах мира - с африканской дудкой также нельзя появляться на матчах НХЛ, НБА.

Разумеется, африканцы очень обиделись на ФИФА и заявили, что вувузелы являются неотъемлемой частью культуры южноафриканского футбольного боления, которая, впрочем, осталась в прошлом.

Спустя четыре года в Бразилии местные власти учли печальный опыт своих коллег из ЮАР и заранее запретили фанатам использовать излюбленный бразильский музыкальный инструмент - самба-барабан, который может выдавать под 105 децибел!

Заодно запретили и разновидность перкуссии - каширолу. Ее изобрели специально для ЧМ-2014 и окрестили "подругой вувузелы", хотя она способна издавать "всего лишь" 95 децибел.

Перед чемпионатом мира2018 в России под жесткий запрет для болельщиков на трибунах попали не только оружие, взрывчатка, пиротехника, алкоголь. В список входят также дроны, зонты длиной более 25 см и селфи-палки, поскольку их можно использовать в качестве орудия при драке. Нельзя будет пользоваться и духовыми приспособлениями, кроме горнов и дудок, но включая вувузелы.

На ЧМ в России под запрет для болельщиков попали духовые приспособления, кроме горнов и дудок

На чемпионате-2018 средством поддержки могут стать "ложки победы". Этот проект в 2017 году поддержал президент РФ Владимир Путин.

Конструкция инструмента проста - это две ложки, выполненные из высококачественного пластика и скрепленные у основания. Принцип их работы схож с кастаньетами.

Разработкой инструмента занимались инженеры известного российского конструкторского бюро.

С одной стороны, изделие получилось простым и лаконичным, с другой - ассоциируется с Россией. Для удобства был придуман V-образный держатель. Такая форма напоминает латинскую букву V, так что новая "шумелка" символизирует победу (от лат. victoria - победа) - эта идея поклонникам спорта должна прийтись по душе.

По замыслу авторов ложки должны стать олицетворением русских традиций, культуры, национального патриотизма и спортивных побед.

"Здорово, что теперь и у российских болельщиков есть свой особый музыкальный инструмент, отличительный атрибут, который объединит всех любителей спорта и станет неотъемлемой частью всевозможных спортивных соревнований. Радует и то, что нас благодаря ложкам смогут узнавать на любых международных турнирах", - сообщил журналистам автор изобретения Рустам Нугманов.