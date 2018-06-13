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13.06.2018 19:48
Рубрика: Общество

Право на возврат

"Миграционную амнистию" проведут для выходцев из ДНР и ЛНР
Текст: Марина Гусенко
Российская газета - Федеральный выпуск №7590 (127)
На следующей неделе Совет Госдумы рассмотрит два законопроекта о "миграционной амнистии" для жителей Луганской и Донецкой народных республик.
Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
Минтруд предложил сократить долю мигрантов в строительстве

По первому законопроекту предлагается не распространять на выходцев из ЛНР и ДНР норму закона, который гласит, что "безвизовый" мигрант не может находиться в России больше 90 суток в течение каждого периода в 180 дней. После того как 90 суток истекли, он должен уехать на родину и после этого может въехать, когда начнется новый 180-дневный период. Исключение делается для тех, кто работает по патентам, оформил статус беженца, соотечественника, разрешение на временное проживание или другой статус, дающий право жить и трудиться в России.

Но у выходцев из ЛНР и ДНР не всегда есть возможность уехать на три месяца домой, чтобы потом вернуться. Это может быть опасно для жизни. В связи с этим депутаты и предлагают разрешить им временно находиться в РФ, пока действует указ президента о признании в России документов и регистрационных знаков транспортных средств, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

На рынке труда не возникнет проблем при упрощении миграционного законодательства

Второй законопроект предлагает дать право жителям ЛНР и ДНР трудиться в России, не приобретая патент. Если документы будут одобрены, они еще в летнюю сессию могут быть рассмотрены депутатами в первом чтении. По словам президента фонда "Миграция XXI век" Вячеслава Поставнина, не стоит опасаться осложнений на рынке труда в связи с их принятием, поскольку многие выходцы из Украины уже имеют статусы, позволяющие постоянно жить и работать в России. Таким образом, речь идет о легализации 200-300 тысяч человек, что совсем немного для масштабов нашей страны.

МВД

Чтобы оперативно, без бюрократических проволочек и очередей разрешить проблемы и рассмотреть вопросы, возникающие в процессе получения гражданства, на официальном интернет-сайте МВД России создан специальный онлайн-сервис.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что этот ресурс создан во исполнение поручения президента России Владимира Путина. Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев приказал на официальном интернет-сайте ведомства создать раздел "Вопросы гражданства Российской Федерации". Переход к нему осуществляется по баннеру, размещенному на главной странице интернет-сайта. В этом разделе представлена справочная информация о порядке рассмотрения заявлений, необходимых процедурах и формах документов.

Разработан и онлайн-сервис для подачи обращений при возникновении затруднений с получением российского гражданства напрямую в Главное управление по вопросам миграции МВД России. Ирина Волк подчеркнула, что баннер "Хочу стать гражданином Российской Федерации" доступен на странице ГУВМ МВД России. Все поступившие обращения будут рассмотрены профильными специалистами.

Подготовил Михаил Фалалеев

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