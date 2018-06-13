Доход от акцизов на топливо перераспределят в пользу регионов

Основной удар из-за снижения ставок акцизов на топливо примет на себя федеральный бюджет РФ. Так как акцизы формируют региональные дорожные фонды, правительство будет перераспределять зачисление косвенного налога в пользу казны субъекта РФ.

Сейчас в регионы уходит 58 процентов поступлений от акцизов, но до конца года эта доля будет держаться на уровне 87 процентов, сообщил на совещании в ситуационном центре правительства РФ о ситуации с ценами на нефтепродукты Алексей Сазанов, директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина.

На прошлой неделе Минфин также внес в правительство пакет законопроектов - о снижении ставок акцизов и о повышении ставок экспортных пошлин. На этой неделе проекты должны дойти до Госдумы, сообщил Сазанов. Отдельно идет работа над поправками о введении обратного акциза на топливо в рамках большого налогового маневра.