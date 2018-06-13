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13.06.2018 21:50
Рубрика: Спорт

Россия. Центр поля

Стартует чемпионат мира по футболу
Главная победа уже одержана. Не без трудностей, не без неизбежных авралов, однако Россия к чемпионату мира-2018 подготовилась в срок и без каких-либо опасений и упреков со стороны капризной ФИФА. Здесь - ни единого сомнения. Даже президент ФИФА Джанни Инфантино убежден, что этот чемпионат будет одним из лучших. И ничто не заставляет сомневаться в искренности руководителя организации всегда, однако не на этот раз, высказывающей некие предстартовые упреки в адрес устроителей.
Текст: Николай Долгополов
Российская газета - Федеральный выпуск №7590 (127)
Фото: РИА Новости Матчи чемпионата мира по футболу 2018 года пройдут на 12 стадионах в 11 российских городах. Фото: РИА Новости
Матчи чемпионата мира по футболу 2018 года пройдут на 12 стадионах в 11 российских городах. Фото: РИА Новости

Кажется и видится, что на период с 14 июня общая национальная российская идея не только найдена, но и успешно воплощается: обязательно принять чемпионат как надо. И тут народный энтузиазм, а не только чиновничье рвение, таков, что должно получиться.

Фото: REUTERS
Чем опасны соперники сборной России на ЧМ-2018

У нас в генах еще с давних-предавних времен заложено сердечное отношение к гостям. Их принимают не с улыбочкой сквозь зубы, а с открытой душой. А душа широка. Больше волнуюсь, чтоб не затискали в таких же широких объятиях, чем в маловозможном недружелюбии.

Потому едут к нам полчища иностранных, нет, не туристов, а фанатов. А это совсем другие люди, нежели чинные визитеры в галстучках или панамках. Среди них и буяны, и, скажем так, лица с повышенной эмоциональностью, и любители напитков покрепче пива. Найдутся, какой без этого футбол, любители помахать кулаками. Их действия деликатнейше возьмут под контроль специально обученные люди. Так что крупные инциденты исключены. Это мы умеем. К тому же часть наиболее известных полициям разных стран хулиганов останется дома у телевизоров.

В то же время не припомню более мягкого режима въезда не только к нам, а вообще на любые другие мировые спортивные саммиты. Даже члены олимпийской семьи, спешащие на Игры, пересекали границы со специальным, пусть и спортивным, но паспортом. Получить его можно лишь аккредитованным лицам. У нас же право пересечения границ гораздо упрощены.

В матче открытия сборная России сыграет в "Лужниках" с командой Саудовской Аравии

А уж бесплатная доставка поездами по необъятной стране на футбольные матчи всяк и каждого, билет имеющего, - дружелюбнейший приветственный жест. Подобной щедрости, полагаю, ни одному государству - будущему организатору Кубка мира, возможно, не повторить. Тем более что вчера на Конгрессе ФИФА 67 процентов голосов было отдано за то, чтобы чемпионат мира 2026 прошел впервые в истории футбола сразу в трех странах - США, Канаде и примкнувшей к ним Мексике. Вряд ли они окажутся столь добры к болельщикам. А еще жаль марокканцев, в очередной раз не выдержавших конкуренции. Ну а мы в России ожидаем полмиллиона болельщиков. Думаю, их будет больше. Так случается всегда и повсюду. Знаю, что вопреки запретам киевских властей к нам "прокрадется" тысяч пять украинских фанатов. Еще никогда мы не принимали такую девятым валом накатывающую массу.

И никогда мы не были столь уверенно подготовлены к гостеприимному приему. Этот поток и прорубит не окно, а просеку для последующих, неспортивных наплывов зарубежных туристов, которые получат в свое распоряжение и за свои немалые денежки кров и уют. А сколько будет отведано российских блюд (и только в меру, в меру, плиз, и не на трибуне) и исконных напитков.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
Какие рекорды могут побить на чемпионате мира в России

Может, увидев, что у нас и как, поверят очень активные в жизни и передвижениях по свету зарубежные фанаты в доброту России. Сотрутся в их памяти весь злобный поток антироссийских страшилок, на них неустанно выливаемый. Увидят, осмыслят и никакие разоблачители а-ля хайо зеппельт всерьез восприниматься не будут. Самостоятельно сделанная на месте фотография врать не может.

Но тут дело далеко не в одних иностранцах. Даже не столько в них. Ведь строили аэропорты, гостиницы и стадионы, прокладывали дороги, всячески улучшали устаревшую инфраструктуру для себя. На Западе это называют "наследием". Мне как-то ближе слова "долгожданный подарок" или "приданое". Месяц футбольного праздника пролетит, как это бывает со счастливыми днями, вихрем. А все созданное тяжким трудом и, не будем лгать самим себе, большими деньгами останется не для Джона или Мэри, а для, к примеру, вполне конкретного, мною искренне любимого, города Саранска. Порой становится обидно, что футбольное, а за ним и житейское счастье пропишется лишь в одиннадцати российских городах, которые продвинутся вперед благодаря футболу на десятилетия. Но тут уж действуют суровые законы отбора, где сегодня главенствуют Москва с Питером и примкнувшей к ним суперспортивной Казанью. Но радостно за всех. Как здорово, что футбол и все с ним связанное добралось не только до от природы благословенного города Сочи, но и до дальних границ - до самого до Калининграда. Нашенского города, грандиозными праздниками особо не избалованного.

Всего на ЧМ-2018 будет сыграно 64 матча, из них: 48 — на групповом этапе и 16 — в плей-офф. Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

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Сам футбол - не предмет детального обсуждения в этой статье. Но как без него. Возьмем только наших, тех, кого будем с видом знатоков и ругать, и хвалить в эти длинные летние дни. Они пока не так сильны, как сборные прошлых лет. Ругают тренера Станислава Черчесова- за два года не создал мощную команду. Но на поле выигрывают не только тренеры. А ему пришлось лепить команду из того, что было. Слепил, и удачнейшая жеребьевка несмотря ни на что позволяет надеяться на выход из группы. Ну а там уж что будет.

Как здорово, что футбол и все с ним связанноедобралось не только до Сочи, но и до дальних границ - до самого Калининграда

Твердо доказано, что поддержка трибун, родное поле - это процентов 15 успеха. Значит, по крайней мере, мы будем на 15 процентов сильнее нашего ныне скромного уровня.

Но вот только ни в коем случае не стоит представлять футбол театром военных действий, превращать его в войну, задалбливать футболистов речами о чувстве долга. Это не взятие Берлина и не битва на Чудском озере. Да, очень нужна поддержка. Но не оголтелая, не до хрипа с соплями, не до мата и инфарктов на трибуне. Если бы российские игроки не были бы патриотами, они бы не играли в сборной. В чем их убеждать? Что они защищают последнюю безымянную высоту перед осажденным врагами городом? Нет. Не надо. И не так это. Пусть сражаются, бьются, борются. Но с достоинством, без накатывающегося мандража и заведомого чувства вины.

Удачи всем нам!

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