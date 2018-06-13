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13.06.2018 04:11
Рубрика: В мире

ЕК озвучила условие выделения Украине миллиарда евро

Антикоррупционная борьба на Украине должна стать условием предоставления Киеву новой макрофинансовой помощи от Европейского союза. Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

По словам чиновника, эта финансовая поддержка будет "строго связана" с проведением реформ. "Борьба с коррупцией будет в центре политических условий в меморандуме о взаимопонимании, который должен быть согласован между ЕС и Украиной для этой помощи", - сказал Домбровскис.

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Европарламент, как ожидается, в среду проголосует по пакету помощи Киеву в размере до одного миллиарда евро, передает РИА Новости.

МВФ в марте 2015 года одобрил четырехлетнюю программу помощи Украине. Она предусматривает выделение 17,5 миллиарда долларов. С начала действия программы Киев получил четыре транша на общую сумму 8,7 миллиарда долларов. Одним из условий предоставления кредита называлось создание Антикоррупционного суда. После ряда скандалов соответствующий законопроект был подписан украинским президентом 11 июня.
 

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