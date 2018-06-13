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13.06.2018 16:53
Рубрика: Происшествия

Экс-замминистра Григорий Пирумов оставлен под стражей

Мосгорсуд оставил под стражей до 16 июля бывшего замминистра культуры РФ Григория Пирумова.

Таким образом апелляционная инстанция признала законным решение Басманного суда о заключение под стражу бывшего высокопоставленного чиновника по делу о мошенничестве на 450 млн рублей при строительстве новых корпусов Эрмитажа.

Защита просила перевести обвиняемого под домашний арест, сославшись на то, что он не собирается скрываться от правосудия.

Пирумов, который лично присутствовал на заседании суда сообщил, что не причастен к инкриминируемым следствием преступлениям.

Фото: Антон Денисов/ РИА Новости
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"Находясь под стражей, я никак не мог участвовать в хищении средств при строительстве. Что касается заключения контракта, это было произведено по результатам электронного аукциона, оказать влияние на его итог ни сотрудники министерства культуры, ни Эрмитажа не могли", - рассказал экс зам министра.

В свою очередь следователь сообщил суду о продолжении поиска улик и новых фигурантов дела. "Только содержание Пирумова под стражей сможет обеспечить выполнение обязанностей следствия по комплексному расследованию дела", - сказал представитель следствия.

Уголовное дело о мошенничестве по факту хищения не менее 450 млн рублей, выделенных на строительство комплекса зданий и фондохранилища Эрмитажа, было возбуждено Главным управлением по расследованию особо важных дел СК РФ по материалам ФСБ. По данным следствия, Пирумов, директор департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры Борис Мазо и фактический руководитель группы компаний "Роспан" Никита Колесников организовали заключение госконтракта без реального намерения его исполнить. При этом большая часть полученных в качестве аванса денег была перечислена в подконтрольные им организации.

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