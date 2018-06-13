Эрдоган заявил о готовности применять С-400

Анкара применит, если это потребуется, приобретаемые у Москвы зенитные ракетные системы С-400. Такое заявление сделал турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Во время интервью ряду местных телеканалов в Стамбуле политик заявил, что Турция "не просто купит С-400, а потом отвезет их на склад". "В случае необходимости мы будем их использовать, - цитирует ТАСС слова Эрдогана. - Это оборонные системы. Что мы будем без них делать? Что, мы опять должны положиться на США?"

Турецкий лидер напомнил, что Вашингтон несколько лет отказывал Анкаре в поставках "подобных систем". "Мы устали от этой ситуации", - сказал политик, отметив, что РФ отреагировала на запросы "довольно привлекательным предложением".

Турция стала вторым после Китая иностранным заказчиком системы и первой страной НАТО, которая получит от РФ С-400. В сентябре прошлого года российская сторона подтвердила факт заключения контракта. Тогда же Эрдоган сообщил о внесении аванса.