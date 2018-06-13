У "Российской газеты" тоже есть виды на этот чемпионат. И мы решили их использовать. Панорама города, где пройдет больше всего матчей турнира, в том числе матч-открытие и финал, с 12-го этажа здания на улице Правды, дом 24, - завораживающая. Поэтому и футбол наш, надеемся, будет на высоте.

Картинка важна, но главное - кто будет в студии. На время чемпионата мира мы пригласили одного из самых известных футбольных экспертов страны, лучшего футболиста СССР 1972 года и посла ЧМ-2018 Евгения Ловчева. Каждое утро он будет рассказывать в студии "РГ" о главных событиях дня предыдущего и матчах, которые вот-вот начнутся.

Прогнозы, ответы на ваши вопросы, которые вы можете задавать прямо по ходу эфира в группе "РГ" "ВКонтакте", - все это будет. Как будут и гости в студии.

- В ежедневном режиме мне работать не привыкать. Нравится, что каждый день люди смогут общаться с нами напрямую, задавать вопросы, высказывать мнение, спорить, - говорит Евгений Ловчев, который сам играл на чемпионате мира в 1970 году в Мексике. - Да, команда у нас пока выступает неудачно, но это же чемпионат мира. Мы все равно будем за них болеть, потому что других-то нет. И обсуждать будем, и ругать. Но хочется, честно говоря, уже и похвалить. Очень надеюсь, будет за что.

Комментировать ход ЧМ-2018 для вас будет знаменитый футболист Евгений Ловчев

Мы планируем подключать к эфиру наших корреспондентов, которые побывают в разных городах, где пройдут матчи, они с места событий расскажут о том, что происходит в Петербурге, Самаре, Волгограде...

А еще разыграем несколько мячей с автографами Ловчева и гостей студии. Это будет конкурс на лучшее футбольное селфи. Креативьте (только без риска для жизни!), посылайте нам фото, а Ловчев выберет лучшие.