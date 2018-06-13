Эво Моралес пригласил Путина посетить с визитом Боливию

Ранее Моралес прибыл в российскую столицу, где он примет участие в церемонии открытия чемпионата мира по футболу. Перед этим в Кремле состоялась его встреча с Путиным.

Путин назвал Боливию одним из важных для России партнеров в Латинской Америке. Он заявил, что считает возможным расширение взаимодействия в военно-технической сфере и в добыче газа ("Газпром" работает на двух месторождениях в Боливии). Моралес же, в свою очередь, выразил намерение от имени страны "сотрудничать в рамках Евразийского экономического союза".

По итогам президенты подписали заявление, где говорится о заинтересованности в развитии двустороннего военного и военно-технического сотрудничества. Стороны также высказались за расширение применения природного газа. Россия и Боливия, кроме того, подтвердили приверженность уважению принципов невмешательства во внутренние дела других государств, осудили использование односторонних принудительных мер, в том числе, экономических санкций.

Еще одним гостем чемпионата станет президент Руанды Поль Кагаме, который также прибыл на открытие ЧМ. Он впервые посетил современную Россию и впервые же встретился с Путиным. Лидер Руанды сообщил, что настроен от имени своей страны на развитие отношений, и поблагодарил за помощь в развитии экономики своей страны. Владимир Путин предложил обсудить вопросы развития сотрудничества, а также пожелал гостю насладиться чемпионатом.

Кроме этого, президент РФ встретился с премьер-министром Ливана Саадом Харири. Владимир Путин назвал важным сохранение позитивной динамики в товарообороте, несмотря на тревожные данные за первый квартал текущего года. Встреча представляет хорошую возможность для подробного обсуждения ситуации в регионе, согласились оба собеседника. Говоря о проведении в России чемпионата мира по футболу, Харири выразил надежду на то, что все пройдет успешно.