Европарламент одобрил 1 миллиард долларов помощи для Украины

На голосовании в ходе пленарной сессии в Страсбурге 13 июня Европарламент одобрил выделение Украине макрофинансовой помощи в размере 1 миллиарда евро. "За" высказались 527 депутатов, "против" - 124, еще 29 воздержались.

Как заявлялось в мае на Совете ЕС при рассмотрении вопроса, средства должны пойти "на поддержку экономической стабилизации и программы реформ на Украине, дополняя ресурсы, выделенные МВФ и другими донорами".

С 2014 года и до настоящего времени Украина уже получила три пакета макрофинансовой помощи на общую сумму 3,4 миллиарда евро.

Согласно расчетам европейских экономистов, нового кредита Киеву хватит примерно на 2,5 года.