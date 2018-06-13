Фареры планируют продавать рыбу в Россию без пошлин с 2019 года

Фарерские острова намерены в 2019 году заключить договор о свободной торговле с Россией и другими странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), передает Reuters со ссылкой на министра иностранных дел и торговли Фарер Пола Микельсена.

Государство планирует подписать в августе декларацию о намерениях с РФ и другими членами ЕАЭС: Арменией, Белоруссией, Казахстаном и Киргизией. После этого страны смогут приступить к обсуждению соглашения о беспошлинной торговле.

Фареры являются крупнейшим поставщиком рыбы в Россию, в основном лососевых пород. Существенную долю рынка регион занял после введения санкций. До этого Фареры не играли такой существенной роли в поставках рыбы в Россию, основной поток лосося ввозился из Норвегии.

Фарерские острова расположены в северной части Атлантического океана между Шотландией и Исландией и являются автономным регионом в составе Дании. С 1948 года Фареры самостоятельно решают практически все государственные вопросы.