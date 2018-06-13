Фонд защиты прав дольщиков получит полномочия для достройки долгостроев

Госдума предлагает наделить Фонд защиты прав дольщиков полномочиями, которые позволят ему финансировать завершение строительства долгостроев. Об этом рассказал председатель думского комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев во время парламентских слушаний в Госдуме на тему "Законодательное обеспечение перехода к новым формам финансирования жилищного строительства". Он пояснил, что считает необходимым распространить гарантии фонда на все недостроенные объекты.

Также в числе поправок, подготовленных комитетом, обеспечение возможности передачи компенсационных участков земли без торгов, а также разрешение ЖСК, созданным в рамках банкротства застройщика, выполнять функции застройщика.

Правда, такое расширение функций требует и дополнительного финансирования. "Мы предлагаем увеличить тарифы (в компенсационный фонд) до 3 процентов с 1 октября этого года и до 6 процентов - с 1 января", - заявил Николаев.