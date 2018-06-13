ФРС США повысила базовую ставку

Комитет по открытым рынкам Федеральной резервной системы (ФРС) США повысил базовую ставку на 0,25 процентных пункта - она выросла до 1,75-2 процентов.

Об этом говорится в сообщении ФРС. В релизе регулятор указал на укрепление рынка труда и стабильный рост экономической активности. Годовая инфляция в США приблизилась к двум процентам, показатели долгосрочных инфляционных ожиданий изменились незначительно, говорится в сообщении ФРС.

До этого ставка ФРС повышалась на предыдущем заседании в марте. Она также была поднята шагом в 0,25 процентных пункта, до 1,5-1,75 процента. Это было первое заседание американского регулятора под председательством Джерома Пауэлла, сменившего Джанет Йеллен на посту главы ФРС в 2018 году.

В 2017 году базовая ставка повышалась три раза - в общей сложности на 0,75 процентных пункта. ФРС начала цикл ужесточения монетарной политики в конце 2016 года, до этого ставка в последний раз повышалась в 2008 году.

Принимая во внимание ожидания по итогам заседания ФРС, негатив в нефтяных ценах и усиление санкционной тематики, давление на рубль, которое он испытывал вместе с другими валютами развивающихся рынков, в ближайшее время может сохраниться, полагают аналитики Нордеа Банка Татьяна Евдокимова и Денис Давыдов.