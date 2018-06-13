Глава ОБСЕ заявил пранкерам о поддержке арестованного журналиста Вышинского

По словам российских пранкеров Вована и Лексуса (Владимира Кузнецова и Алексея Столярова), председатель ОБСЕ Томас Гремингер, которого они разыграли, высказался за освобождение арестованного на Украине главу РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Один из пранкеров, представившись премьер-министром Армении Николом Пашиняном, обсудил с Гремингером дело Вышинского, которого арестовали за журналистскую работу на Украине.

Как сказал Гремингер, это дело находится на повестке у представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира, и тот, в частности, уже написал письмо киевским властям в поддержку Вышинского. Сам Гремингер заявил в разговоре, что, по его мнению, украинским властям необходимо уважать все критику, и что арест журналиста "контрпродуктивен" с точки зрения международной репутации Украины.

"Людей сажают в тюрьму, заставляют молчать. Не думаю, что Украина хочет, чтобы ее так воспринимали в международном сообществе".

Также глава ОБСЕ считает, что если бы Киев освободил Вышинского, международное сообщество восприняло бы это хорошо, и что он лично такой шаг тоже бы приветствовал.

Кирилл Вышинский был задержан сотрудниками СБУ 15 мая. Его обвиняют в госизмене и поддержке ДНР и ЛНР. 17 мая суд вынес вердикт определить Вышинского под стражу на 60 дней без возможности внесения залога.