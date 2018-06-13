Госдеп США одобрил продажу Индии ракет и радаров

Государственный департамент США решил одобрить потенциальную продажу Индии ракет, радаров и запчастей для вертолетов Apache на общую сумму в 930 миллионов долларов. Об этом сообщил Пентагон.

Ранее индийские власти изъявили желание купить 14 вертолетных двигателей, четыре радара для систем управления огнем и около 470 ракет различного типа и назначения. Кроме того, оружейный контракт включает поставку приборов ночного, навигационных систем, учебных ракет и патронов.

Соответствующее уведомление минобороны США направило в Конгресс. У законодателей есть 30 дней на изучение сделки и возможное ее блокирование, передает ТАСС.

В Пентагоне уверены, что эта потенциальная продажа будет способствовать внешней политике и национальной безопасности США, а также позволит укрепить американо-индийские отношения.