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13.06.2018 04:09
Рубрика: Культура

Хазанов озвучит попугая Кешу в новых сериях мультфильма

Известный российский артист Геннадий Хазанов озвучит попугая Кешу в новых сериях мультфильма. "Сценария еще нет, но принципиальное согласие я дал", - сообщил 72-летний народный артист РСФСР.

Фото: vk.com/ Союзмультфильм
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РИА Новости напоминает, что председатель правления "Союзмультфильма" Юлиана Слащева еще год назад заявила, что мультипликаторы начали работу над новыми сериями. По замыслу авторов, в свежей версии похождений бойкого на язык пернатого он будет как "современный стендапер". Сценарий сочинил автор оригинальных эпизодов Александр Курляндский.

Первая серия "Возвращения блудного попугая" вышла в 1984-м, моментально разлетевшись на цитаты. Добавим, что Геннадий Хазанов озвучивал не только попугая Кешу. Артист также работал над фильмами про кота Леопольда, "Ну, погоди!", "Вуке", "Незнайке и Баррабасе", и многими другими.

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