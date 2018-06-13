Известный российский артист Геннадий Хазанов озвучит попугая Кешу в новых сериях мультфильма. "Сценария еще нет, но принципиальное согласие я дал", - сообщил 72-летний народный артист РСФСР.

РИА Новости напоминает, что председатель правления "Союзмультфильма" Юлиана Слащева еще год назад заявила, что мультипликаторы начали работу над новыми сериями. По замыслу авторов, в свежей версии похождений бойкого на язык пернатого он будет как "современный стендапер". Сценарий сочинил автор оригинальных эпизодов Александр Курляндский.

Первая серия "Возвращения блудного попугая" вышла в 1984-м, моментально разлетевшись на цитаты. Добавим, что Геннадий Хазанов озвучивал не только попугая Кешу. Артист также работал над фильмами про кота Леопольда, "Ну, погоди!", "Вуке", "Незнайке и Баррабасе", и многими другими.